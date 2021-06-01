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柯震東直播大談舊愛、睡給萬人看 驚呼：我好像楚門

記者黃保慧／綜合報導
柯震東近期因為疫情在家上直播與大家互動，因而圈了不少粉絲。（圖：甲上提供）
柯震東近期因為疫情在家上直播與大家互動，因而圈了不少粉絲。（圖：甲上提供）

新冠肺炎疫情加劇，不少影視工作暫停，藝人紛紛配合政府乖乖在家躲疫，閒暇之際就開直播與粉絲聊天，想不到最近柯震東一試成主顧，這陣子頻掛網，開直播與粉絲互動，最扯的是「睡播」2小時左右，最高收看還吸引到2萬人觀看，就連他也驚訝直呼，「我根本是電影『楚門的世界』（The Truman Show）楚門本人。」

柯震東這陣子在Instagram很活躍，不僅開直播與其他藝人玩真心話大冒險，提到舊愛蕭亞軒、李毓芬引發話題，私下敢講又率真的個性，瞬間吸到不少網友關注，現在只要是有他在的直播，就有萬人基本盤收看。他日前在IG限動進行票選，詢問眾人「你們不會想要看全黑的直播吧」，結果有89%網友說想看，讓他傻眼表示：「你們好奇特…」他允諾玩起「睡覺直播」，黑畫面長達2小時，還真有萬人收看，只不過他睡到下巴脫臼，晚上無奈曬出一整排藥袋照片表示，只能暫時先吃以前拿的藥緩和。

柯震東也常在直播戲稱自己「失業」、「走下坡」，實際上他作品不少，等著疫情趨緩，就能與大家見面，除了有4月底結束和徐若瑄主演的電影「買一送一」拍攝，還有電影「月老」、「鱷魚」以及影集「乩身」。而他現在待在家除了直播，其實還組成了一個5人以內的朋友互相教學活動，不僅勤學韓文，也學做菜，日子過得還算充實。

電影 疫情 新冠肺炎

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