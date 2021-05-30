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陶子無師自通 宅在家畫出天分 產量高被敲碗開畫展

記者葉君遠╱綜合報導
陶子和黑柴犬偶膩(韓文姐姐的意思)。（圖：陶子提供）
陶子和黑柴犬偶膩(韓文姐姐的意思)。（圖：陶子提供）

疫情把人悶在家，會逼出許多人未知的才藝。陶子養了隻黑柴犬「偶膩」，有一天對望，想到用水墨將牠畫出來，從沒學過畫畫的她買了筆墨紙硯開啟了揮毫天分，每天產出約3至5張，而且畫得唯妙唯肖令人驚豔，被讚後有沒有打算在疫情結束開畫展？她大笑：「考慮。」

陶子是這波疫情的受災戶，跟許富凱、王心凌一樣，本要登場的演唱會，去年爆發延過一次，結果這波又二度延期。她問過主辦方說等這波結束，若小巨蛋有檔期，之後確定會辦，所以心情上並沒受到影響。她笑說之前都做好各種準備了，「我們編曲、編舞都換過，那天下午要進團排練，中午就傳來因疫要延的消息。」她兩次為演唱會減肥，笑說都沒成功，防疫期間繼續運動，瑜伽、有氧，讓自己汗水奔放保持健康狀態。

陶子筆下的水墨畫作品。（圖：陶子提供）
陶子筆下的水墨畫作品。（圖：陶子提供）

待在家，陶子做了很多事，除了拿筆畫水墨畫、粉彩畫可以讓思緒平靜，作品貼出後獲得許多迴響。有趣的是，她還訂了100根小黃瓜，做了各種口味的醃菜，胡麻、醬油、芝麻口味一應俱全，她其實很擅長做這些涼菜，甚至還弄了一堆紅、綠色的椒，放薑、蒜等配料，弄成一罐罐泡椒放冰箱，入夏後吃清爽不會胖，她說，「這些以前都會做，但工作忙沒時間，現在弄了一堆，家人愛吃，也沒太多熱量。」

許多女藝人在防疫期間被小孩搞瘋，陶子說，女兒荳荳和兒子李小龍還算乖，荳荳整天面對電腦，李小龍就玩樂高積木和狗狗「偶膩」，家裡有隻狗，分散了許多小孩的注意力。

疫情 防疫 李小龍

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