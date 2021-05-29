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NHK公益計畫唯一華語歌手 林育羣首獻唱跳緊張失眠

記者王郁惠╱綜合報導
日本NHK發起「Aitai計畫」，林育羣成計畫中唯一華語代表。（圖：星耀國際提供）
日本NHK發起「Aitai計畫」，林育羣成計畫中唯一華語代表。（圖：星耀國際提供）

日本放送協會（簡稱NHK）發起「Aitai計畫」（譯：想見你），邀請各國歌手翻唱製作「Aitai」這首歌曲，而林育羣（小胖）獲邀代表華語歌手、也是唯一一位，他開心表示：「整個華語圈有這麼多的歌手，日本NHK怎麼就剛好選定我作為這次的中文版本代表呢？有一種備受肯定的感覺。」

小胖坦言「既是榮耀但也是壓力」，因公益無償演出，所有製作費用都需自行吸收，且需在不到1個月的時間內完成原曲改編製作及MV影像拍攝，光是場地與MV腳本在拍攝前兩天才定案；小胖在MV開場先喝代表臺灣美味的「珍珠奶茶」，之後以一鏡到底的方式，穿梭不同場景，呼朋引伴一起又唱又跳，打造歡樂氣氛。

這也是小胖第一次錄製快節奏的唱跳歌曲，「畢竟是承載了許多期待參與這次計畫，還是想把這次的音樂跟影像都做得很厲害！尤其是MV的舞蹈，一直到拍攝前一天晚上，我才跟舞蹈老師阿幫邊學舞，邊加入自己的意見改編成現在這個風格！當天晚上回家，我也是緊張到睡不著，硬是自己加練了五、六個小時，到凌晨四、五點才睡。」整個過程僅花4小時就拍攝完成，連NHK看到成品也盛讚精緻又用心。

「Aitai」日文版原唱為搖滾樂隊サルサガムテープ（Salsa Gumtape），小胖身為中文版代表，將原曲重新改編製作，用雀躍的歌聲表達對戰勝疫情的期待，該歌將於日本NHK電視台進行為期1年的隨機循環播放，而該歌也陸續製作英語、法語、印語等多語言版本，盼在全球疫情籠罩下，以暖嗓將人們聯繫一起，小胖也期許全球早日度過疫情難關，恢復往日的「地球村」，並喊話「Nothing is impossible」。

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