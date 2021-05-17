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台新冠肺炎確診 本土激增333例

疫情凶猛酒吧0人潮 女星心疼兒子：他都快哭了

記者陳慧貞／綜合報導
梁佑南兒子開的餐酒館，酒吧無法營業，直呼兒子都快哭了。（記者李政龍／攝影）
梁佑南兒子開的餐酒館，酒吧無法營業，直呼兒子都快哭了。（記者李政龍／攝影）

台灣新冠疫情來得凶猛，各行各業受衝擊，藝人開店也空無一人，艾成感嘆「虧到爆」，簡沛恩自創的飲品店因無內用區，決定進行人員調整，鼓勵外送服務；梁佑南的兒子方璿在大安區開的餐酒館店內一樣空蕩蕩，她直呼：「兒子快哭了！」王樂妍3月才砸百萬投資的美容SPA館，因應防疫措施，即日起也緊急休館，期待度過這波考驗。

梁佑南投資兒子方璿去年底頂下的一家餐酒館「Church Taipei」，一樓有餐飲咖啡下午茶、地下室則是酒吧，近日因疫情爆發，梁佑南表示，店內這兩天休息，「外帶划不來，我們的東西都要現吃才好吃，酒吧的生意很好，但不能營業，兒子快哭了！」

梁佑南兒子開的餐廳空無一人。（圖：Church Taipei提供）
梁佑南兒子開的餐廳空無一人。（圖：Church Taipei提供）

王樂妍早前投資美容SPA館，才開業不到2個月，但疫情升溫，對於近距離與客戶接觸的行業更形嚴峻，為此她與股東商議，快狠準做出暫時休館決定。

艾成苦嘆這波疫情來得兇猛，西門町門市空無一人。（圖：艾叻沙提供）
艾成苦嘆這波疫情來得兇猛，西門町門市空無一人。（圖：艾叻沙提供）

而艾成經營艾叻沙餐飲店有聲有色，目前有台北西門町店、慶成店兩家門市，去年受疫情影響，險些撐不下去，幸他推出外送便當才挺過難關；這回疫情再度爆發，他說，西門町這兩天人潮完全是零，憂心道：「非常慘，業績大概掉了六、七成，幾乎是沒有客人，現在我們能做的就是推便當去賣，要有心理準備，一定會虧到爆！」

艾成苦嘆這波疫情來得兇猛，西門町門市空無一人。（圖：民視提供）
艾成苦嘆這波疫情來得兇猛，西門町門市空無一人。（圖：民視提供）

簡沛恩兩年前自創療癒系飲品品牌，去年開放加盟後，短短6個月順利展店6家店，全台從北到南都插旗，生意愈做愈大。近日因疫情影響，她也表示，會加強員工自主健康管理、環境衛生也會加強消毒，因店內無內用區，不會有內用問題，她說：「我們都有外送，人力部分會再調降，目前6月規畫推出的新品也會順延，歡迎大家多訂外送。」

疫情 投資 台灣

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