「犀利人妻」陳年案 溫昇豪嘆被全台灣霸凌

提到之前拍「犀利人妻」的霸凌事件，溫昇豪說他才是被全台灣霸凌的那個人。（圖：公共電視、myVideo提供）

溫昇豪11年前主演的「犀利人妻」近來被網友重炒，指蔡淑臻霸凌 朱芯儀，後來有一說是錯殺，其實霸凌朱的人是隋棠，他聽後說：「還好吧，是大家入戲太深吧，我每天都被罵，我才是被霸凌的吧」，表示如果有，應該代表戲很成功。

隋棠(右起)、溫昇豪、朱芯儀與蔡淑臻當年合作「犀利人妻」。（本報資料照片）

過去同戲的這幾個要角最近個別都有動作，蔡淑臻因網友翻出當年記者會影片指控，一氣之下到警局提告；朱芯儀不否認遭到霸凌，但沒說是隋棠或蔡淑臻，並已放下隨風而逝。隋棠認為每人都有自己的立場和角度，只有當時的劇組最清楚過程。

溫昇豪日前為職人劇「火神的眼淚」受訪，被問此事時一臉疑惑：「這種東西還好吧，我才被全台灣 霸凌，走到哪兒都有人說我是渣男、負心漢，明明有鑰匙卻說我回不去，被霸凌的人是我。」他開玩笑說，「我來擔，我不入地獄，誰入地獄。」

話鋒一轉，溫昇豪表示：「火神的眼淚」就是服務全民的，劇中他錯過妻子生產，戲外他女兒出生時，他正拍「金大花的華麗冒險」，在宜蘭出外景，電話來時，他跟導演 說「快了」，導演還誤以為他要上廁所，叫他快去，後來才知女兒要出生了，馬上放行，飛車開雪隧回台北，最後趕上女兒出生。