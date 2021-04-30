甩肚油鏟肉17公斤 51歲梁佑南細腰再現

梁佑南不羨慕嫁入豪門，認為平凡幸福最重要。（記者陳慧貞／攝影）

昔日選美小姐出身的女星梁佑南，走過歲月無情在身上留下的暴肥痕跡經驗，走過胖 到連親友都認不出她的日子， 51歲的她，近日她展現狂瘦17公斤的纖細腰身、窈窕體態，告訴眾人：「年過半百的我都做得到，你也可以！」

梁佑南過去是8點檔熟面孔， 不過4年前演完「春花望露」後，她多半出現在談話性節目或從事公益活動，媒體上雖也看得見身影，但她靠穿搭打扮，巧妙隱藏贅肉，事實上一年前，身高168公分的她，體重就已達75公斤，看到之前「癡肥」模樣，自嘲「都不知道那時候到底怎麼活得下去？」表示當時因年紀到了、新陳代謝變慢，加上愛吃椰子糖，常常一隻手滑著手機 ，另一隻手轉眼就將一包椰子糖嗑完，健康檢查時竟還發現「肚子裡塞滿椰子油」。

某次她和家人去吃蒙古烤肉，女兒方琦側拍她，胖胖的大嬸模樣，讓她嚇得花容失色，一次到台中做活動，也有朋友傳照給她，直虧胖到根本認不出，「我嚇到，沒想到竟然可以胖成這樣。」她大受刺激狂鏟肉，靠運動熱塑加上節食，狂瘦17公斤，最近還迷上爬山、馬拉松 ，日前參加路跑接力，5公里路程，她以36分鐘完賽，對初跑者而言，成績相當不可思議。

前陣子梁佑南拍完金鐘劇「日蝕遊戲」，戲裡她演出豪門貴婦，坦言年輕時也有不少富家公子追求，但她選擇嫁給當時月薪僅3萬、騎機車的執行製作方明達，如今夫妻育有2子1女，婚姻已邁入28年，她說：「每個人都想過上流生活，那要看你的八字夠不夠重，不然很快就結束了」，有貴婦朋友會說「講個電話300萬就沒了」，但她聽聽就算了，「要羨慕根本就羨慕不完，就當對方是炫富吧，聽多了也就沒感覺了。」認為「幸福」是在生活中，而非錢財的多寡。