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周華健5度攻蛋 攜手貴人齊豫重唱「神鵰俠侶」主題曲

記者王郁惠／台北報導
周華健日前舉辦「少年俠客」巡迴演唱會。(記者王聰賢／攝影)
周華健日前舉辦「少年俠客」巡迴演唱會。(記者王聰賢／攝影)

60歲「國民歌王」周華健日前舉辦「少年俠客」演唱會，以俠客行、少年遊兩大主題，獻唱30首金曲，憑耳順之年5度攻蛋，他以跑步機練肺活量跟體力，並備妥提詞機不怕忘詞，但經典歌曲全部重新改編，也讓他坦言面臨最大挑戰，直呼：「對我來說，每首歌都變成新歌了！」

周華健一開場在「十鼓擊樂團」萬馬奔騰的大小鼓聲中、登上兩層樓高的高台演唱「俠客行」、「男兒當自強」等組曲，氣勢十足。他感性表示：「去年不如意，今年也沒比較好，俠客最主要要行俠仗義，謝謝你們這麼困難還來支持我，你們才是俠客。」但也打趣換了個新髮型，「我怕你們以為我是我兒子」。

嘉賓邀來美聲天后齊豫擔任，這也是她時隔15年二度擔任周華健巡演嘉賓，兩人首度在台原音重現26年前唱紅TVB港劇「神鵰俠侶」的主題曲「天下有情人」（粵語歌名：神話情話），周華健談到當年是受齊豫提攜，推薦他去唱汽車廣告歌「心的方向」，因而獲得人生第一張唱片約而成為歌手，視齊豫為畢生的「貴人」，更是亦師亦友的好前輩。

周華健(右)演唱會請來齊豫當嘉賓。(記者王聰賢／攝影)
周華健(右)演唱會請來齊豫當嘉賓。(記者王聰賢／攝影)

為了俠客行、少年遊兩種不同風格舞台視覺呈現，總成本耗資2600多萬(約90萬美元)打造國際級光影特效、投影及後製工程，出道36年的周華健，以歌聲大玩Cosplay化身少年與俠客，帶領1.1萬名歌迷從古代穿越千年時空到現代。

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