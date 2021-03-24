蕭亞軒被狗咬傷臉 小16歲男友傷更重

蕭亞軒(右)和男友黃皓去年一起上了大陸節目。(取材自微博)

日前有媒體報導稱41歲的天后蕭亞軒面部被狗咬傷，目前已到醫院急診，而她小16歲的男朋友黃皓也一同受傷。目前蕭亞軒還沒有對此件事作出回應。

貓眼娛樂引述媒體報導，爆料者表示，蕭亞軒男友黃皓面部受傷嚴重，但是蕭亞軒已出院，早前她住院一個月，而男朋友依舊住院治療。

這件事引起了很大的熱議，很多網友認為並不應該養狗，這太危險了。

蕭亞軒對狗的喜愛是喜歡她的網友都知道的，她一共有五隻很可愛的狗狗，兩人還曾帶著狗狗上過節目，也經常在社交平台曬出與狗狗的合照，把狗狗當成自己的寶寶來養，日前還在社交平台曬出了一張給狗過生日的照片，可見小狗狗趴在地上非常聽話，蕭亞軒最老的狗已經18歲。

而蕭亞軒與狗狗之間的關係也非常親密，他們經常睡在一起，不知道這次事件究竟是由什麼導致的。

蕭亞軒與黃皓的小狀況也是不斷，此前黃皓爆料自己壓力過大，從而導致吐血接受醫院治療，而蕭亞軒此前被拍到半夜去急診，原因是因為經常日夜顛倒工作，所以導致腦壓過高，健康狀況引發粉絲擔憂。

蕭亞軒在歌唱事業領域取得了很好的成績，而她的感情生活也備受關注，她的男友幾乎都是比她小的，而且她換男友的速度也非常快，很多網友把這比喻成蕭亞軒的快樂，她與現任男友於2019年公開戀情，公布戀情後兩人感情穩定。