金城武拍新廣告 為台灣小吃不想收工

金城武為台灣小吃不想收工。(圖：福隆提供)

男神金城武向來低調，繼2019年的茶飲廣告後，就沒新作品和粉絲見面，日前驚喜推手機遊戲廣告，非常適合本身就是電動迷的金城武。他為了拍攝廣告，一個月前低調回台灣 拍了兩天，除了工作，也樂得回來看看家人朋友，吃了美食 。

金城武四年前和大陸女星周冬雨合作電影 「喜歡你」後，接拍的電影就是「風林火山」，預計今年要上映，但檔期遲遲未定，今年2月只能透過他的經典作品「墮落天使」4K數位修復，重溫金城武的丰采。現在終於可透過最新代言廣告更新他的現況，從廣告中可見47歲的金城武臉上絲毫沒有歲月的痕跡，影片中看見他於風雪中進入小木屋，後面尾隨著黑衣人的腳步。爾後，他在木屋中與黑衣人圍棋交手。

其實這支廣告是在台北攝影棚拍攝，因為疫情影響，導致原定海外拍攝行程變得極度困難，經過多次研究協商，最後，金城武低調返台，配合完成，除了拍攝廣告，也樂得回來看家人朋友。製作公司拍攝時準備了道地小吃肉圓、米糕、麵線、甜不辣等在地美食，讓金城武吃得非常開心，到拍完結束要離開時竟還希望吃完晚餐再收工，讓工作人員啼笑皆非。

此外，廣告片開場的雪景小木屋，製作公司耗時兩周於棚內搭建雪景，耗費巨資，以電影製作規格拍攝。廣告中，金城武在小木屋的家中壁爐生火、下棋、沖咖啡，另有黑衣人與他圍棋對決，一決勝負，短短幾分鐘，讓大家意猶未盡。