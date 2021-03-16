繼承柯俊雄衣缽 影帝之子壓力大

同屬星二代的柯鑑育(左)與鄭凱在電影「東經北緯」裡演兄弟。(記者王聰賢／攝影)

已故金馬影帝柯俊雄的兒子柯鑑育，與資深演員鄭平君的兒子鄭凱，近年繼承父親衣缽進入演藝圈，在首登大銀幕之作「東經北緯」中飾演兄弟。兩人現實生活也情如親兄弟，但他們的家庭教育 卻相差甚遠。

鄭凱表示爸爸鄭平君對他的教育很嚴苛，提到小時候不會游泳 時，爸爸開著私人小快艇到海中，猛然把他的衣服、救生衣扒光，然後丟進大海中，接著把船開走，讓他大吃一驚，但他也在一陣慌亂學會了游泳。

而柯鑑育則是從小和父親不熟，自幼由傭人帶大，直到當完兵後，和爸爸關係才比較密切；但爸爸當時已生病了，回首過往的疏離相處成了心中的遺憾，不過他一直記得父親總是默默在關愛，提到當兵時自告奮勇報名傘兵，父親擔心他的安危，從中介入讓他不被選上。

「東經北緯」是他們的首部大銀幕作品，在同為演員的父親光環下，他們坦言多少有壓力，鄭凱說：「會覺得怎麼做都超越不了他，爸爸是榜樣，覺得自己比不上他。但很想得到他的肯定。」

柯鑑育則說：「自己很想超越（爸爸柯俊雄），但應該是不太可能。」笑稱父親23歲就拿影帝，自己則已28歲才開始演員之路，但喜歡演戲的他們仍準備好迎接挑戰。

鄭凱說：「可以得到少部分人肯定的成就感、榮譽感很開心。」