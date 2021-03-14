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何如芸認清「婚姻」關係：夫妻應該是彼此最好的朋友

記者陳慧貞／綜合報導
何如芸（右起）、張本渝、郁方、夏如芝對婚姻各有見解。(圖：華視提供)
何如芸（右起）、張本渝、郁方、夏如芝對婚姻各有見解。(圖：華視提供)

何如芸與美侖飯店董事王敏錡離婚官司一打兩年，目前仍未有結果，她13日出席華視新戲「婚姻結業式」開鏡儀式，提到最近將開第三次庭，她也會親自出庭，表示這是尊重法官、律師，「沒有道理我在為了我的人生奮鬥，卻都是給別人處理」，對於官司進展，她坦言對爭取孩子監護權的立場不變，但幾次開庭和男方協調都喬不攏，感嘆：「一直都遇不到當事人，很多事情都要透過律師傳達，所以有困難。」

長達17年的婚姻遇到困境，何如芸婚變後積極拍戲拚事業，「婚姻結業式」故事探討愛情真諦、婚姻價值，郁方在戲中飾演兩性專家，對於好友何如芸真實婚姻破局，她給出建議，「婚姻無所謂對錯，用和平理性的方式，得到最大獲利值，對小孩是最好的狀況下分道揚鑣，這也很好」何如芸則坦言，看過郁方夫妻私下很有話聊的模樣，感觸良多，「覺得夫妻就應該是彼此最好的朋友，才會長久，畢竟愛情(保鮮）只有30 個月。」

「婚姻結業式」由謝祖武、張本渝、夏如芝、尹昭德、郁方、梁赫群、何如芸、馬力歐主演，演員們分享夫妻相處之道，結婚多年的謝祖武認為「人家退一步、我們要退一萬步，但在家裡，其實常是退到退無可退的地步。所以…我都常常退到便利商店，哈哈！」梁赫群則說自己回家通常很安靜，「因為我上班已經講很多話了、回家只要聽老婆講就好。」馬力歐也贊同「婚姻是個存摺」，笑說「那我等下就去開戶！」

何如芸（右）、陳慕義出席「婚姻結業式」開鏡儀式。(圖：華視提供)
何如芸（右）、陳慕義出席「婚姻結業式」開鏡儀式。(圖：華視提供)

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