簡嫚書借酒裝瘋告白 追到髮型師老公

簡嫚書(右)自曝髮型師老公雲昌隆(左)，是自己主動告白後「到手」的。（圖：經紀人提供）

台灣 女星簡嫚書在八大、愛奇藝、衛視「她們創業的那些鳥事」中飾演的「林美季」一角，不僅身材火辣，也很勇於追愛，她說自己的感情觀和角色很像，「喜歡一定要去追，寧可我自己去追了後被打槍，也不能接受遲遲沒有行動，最後被別人搶走。」並自曝髮型師老公雲昌隆也是自己主動告白後「到手」的。

簡嫚書透露，第一次給雲昌隆剪髮時，覺得對方話不多，和自己個性、興趣完全都不同，聊不到一塊兒。後來有別的追求者向簡嫚書告白，她腦海中竟浮現雲昌隆的臉，自己也很驚訝，心想：「原來心裡有別人是這種感覺。」

後來又有一次合作，簡嫚書把握機會留下雲昌隆的聯絡方式，還努力找到共同點，就是都喜歡喝一家店的湯，再開啟聊天話題，簡嫚書也感受到對方是喜歡自己的，於是一次「借酒裝瘋」，傳訊息告白：「我好像喜歡你。」對方回：「我好像也是。」但她也坦言自己「有點醉，明天早上再說。」隔天這種心情仍沒有改變，兩人才正式交往。

簡嫚書劇中因家中狀況，是個「守財奴」，提到自己和老公的家庭理財方式，她說是「各憑本事」，但會有一筆共同對家庭的支出金額。至於給老公剪髮是否會被收費？她笑說，工作上還是照算，私底下自己想剪的髮型，就「陪笑」當付費。