葉璦菱兒子ØZI配陽帆女兒？ 白冰冰紅娘上身

白冰冰（右）想撮合陽帆（左）和葉璦菱（中）當親家。（圖：中視提供）

61歲的台灣 資深藝人葉璦菱受邀到中視除夕特別節目「牛轉乾坤旺新春」，飆唱成名曲「來一段黏巴達」、「我心已打烊」等經典作品。她親自選歌，痛快把老歌唱個夠。葉璦菱一看到老友白冰冰、陽帆，話題離不開小孩，原來兒子ØZI和陽帆的女兒是好友，兩人曾在歐洲學校當過一年同學。

陽帆一開口就稱讚ØZI：「在音樂界，ØZI最厲害的是編曲。」葉璦菱則說：「不是我教的，是小孩自己有興趣。」得知他們兒女原來是同學，白冰冰紅娘上身，好奇兩個星二代會不會談戀愛？葉璦菱直覺「很難」，因為兒子出道時，完全不希望靠媽媽，陽帆一聽也深有同感，「我女兒也不要說她是陽帆女兒，以前我們這時代，都覺得有爸媽幫忙是好事，現在小孩都不要你幫忙。」

葉璦菱鮮少上綜藝節目，這次在製作單位力邀下，她難得接下通告，還展現誠意帶來經典組曲，連白冰冰一聽都為之陶醉，「她唱歌的時候有種性感跟自信，是第一代的鐵肺歌后。」陽帆則對葉璦菱的45度轉角側臉極有印象，眾人皆讚她是歐香女郎，而葉璦菱卻笑稱：「現在不是歐香女郎，是ØZI媽媽。」

被問到怎麼不選兒子的歌，葉璦菱表示，不論是上節目或活動，她都不曾唱過，「他都跟我說，妳不要唱我的歌，說是怕味道跑掉，但他不知道我的功力。」 今年除夕她接了演出工作，年夜飯可能沒辦法回家吃，希望家人可以看著電視聽她唱歌。

葉璦菱外表保養得宜，她分享自己的養生秘訣，「保養品還是不可少，偶爾做做醫美，也會跳倫巴當作運動，雖然跳舞不是我的強項，但每個禮拜一次這樣的課程，強迫自己運動。」她平時的生活就是和朋友四處遊山玩水，雖然疫情 無法出國，但葉璦菱力推國內民宿 ，「我喜歡換不同民宿，跟朋友開心聚會，唱歌聊天。」不光身材沒變，葉璦菱的歌喉更是寶刀未老，歌迷可以鎖定中視除夕晚間8點「牛轉乾坤旺新春」，重溫歐香女郎的經典風采。