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72歲夏台鳳 做起瑜伽身形宛如少女

記者楊起鳳／綜合報導
夏台鳳在社交平台上曬出一段練瑜伽的視頻。（視頻截圖）
夏台鳳在社交平台上曬出一段練瑜伽的視頻。（視頻截圖）

資深台灣女星夏台鳳18歲參加歌唱比賽奪冠出道，曾以電影「歌聲魅影」奪下金馬女配及亞太影展新人獎，今年72歲的她在社交平台上曬出一段練瑜伽的視頻，雖已滿頭白髮但她身形宛如少女般窈窕，立刻在網路上引發熱議！網友大讚她保養得宜，打趴一票年輕人。

夏台鳳近年移居大陸上海，她演出的電視劇「回家的誘惑」、「真愛之百萬新娘」很受歡迎，有最佳惡婆婆之稱，也成為她近年的代表作。她的人生跌宕起伏，有過兩段婚姻，老年還親送癌逝的獨子鄒少官，不過，她並沒有被打倒，曾將自己人生的點點滴滴寫進自傳「相遇就是重逢」，在兩岸都有發行。

日前她在社交平台上曬出一段自己練瑜伽的視頻。視頻中，夏台鳳身穿瑜伽服，將頭髮紮成一個馬尾，額頭上還帶著一根運動帶，看上去十分活力精神。盡管已經72歲的她，但她的整體狀態極好，身材依舊窈窕，氣質也高雅端莊。

從視頻中可以看出，夏台鳳對瑜伽這項運動十分精通。她不僅姿勢標準到位，連一些高難度動作都不在話下，72歲高齡卻仍堅持運動，狀態還保持的如此之好，許多網友看到視頻，紛紛在評論區留言表達自己對夏台鳳的喜愛，認為年齡對她來說只是一個數字。

夏台鳳人生跌宕起伏，第一任老公鄒森因性向不合離婚，66歲時認識了比她小25歲的現任老公何平南，本以為一切都會幸福，但她在2016年，唯一的兒子鄒少官不幸因肺癌去世，享年40歲。之後婆婆也離世，夏台鳳在兒子去世後，便心灰意冷，慢慢淡出了娛樂圈。

淡出娛樂圈後，夏台鳳便開始積極運動，學習繪畫，和老公四處旅遊，生活過得十分充實，常出現在一些公開場合也和老公合體。夏台鳳曾說「她身上發生這麼多生離死別，一度憂鬱絕望，也曾想要一走了之。」但之後她告訴自己要堅強走下去，更不願把痛苦讓別人承擔，希望朋友看到她都是積極樂觀的一面，積極面對人生挫折，享受人生中的美好。　　

今年72歲的夏台鳳(左)在大陸出席時尚活動，一頭銀白髮色氣質身材依舊。（取材自微...
今年72歲的夏台鳳(左)在大陸出席時尚活動，一頭銀白髮色氣質身材依舊。（取材自微博）

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