我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾拒華童念公校 金山詹姆斯·登曼中學要改名

華裔打第2劑疫苗嚴重腹瀉「馬桶上過1天」

球場比中指惹議 女兒暖心安慰 李李仁：願為她做任何事

記者杜沛學╱綜合報導
李李仁表示，有荳荳這麼好的女兒，願意為她做任何事情。（記者杜沛學／攝影）
李李仁表示，有荳荳這麼好的女兒，願意為她做任何事情。（記者杜沛學／攝影）

台灣藝人李李仁之前遭爆因愛女心切，在女兒荳荳籃球比賽的場邊對教練叫囂、比中指，他隨即立刻在臉書上發文道歉，老婆陶晶瑩甚至開直播講到哽咽。李李仁日前出席公益活動，事件曝光後首度公開露面，透露有向老婆道歉，荳荳也說了些貼心的話，讓他父愛噴發大呼：「為了女兒，要我做任何事都願意。」

被問到是否受爆料影響心情？李李仁表示：「早就沒事了，有做錯就是道歉，其他沒做的就是沒做。」但對於影響到家人感到抱歉，因此想老婆說「對不起」。他不願透露荳荳說了什麼，形容是父女之間私密的貼心對話，但女兒的話有鼓勵到他，讓他有感而發：「有這麼好的女兒，我願意為她做任何事情。」但又趕緊表示：「當然不是說我做的事情是對的。」

李李仁月初生日時正在宣傳電影「迷失安狄」，監製林心如當眾送上一台最新的PS5主機給他當生日禮物，他笑說現在已經轉送給兒子，「他是最大受益者，我等等還要去幫他買一片新的遊戲片當生日禮物，他也是最近生日。」李李仁也分享，兒子李小龍興趣很多元、能動能靜，最近還上了縫紉課，班上只有他一個男生，但他也很開心地縫了一隻很大的玩偶。

台灣 林心如 電影

上一則

謝佳見坐擁獨棟別墅 砸50萬開生日趴 檢討「花太多」

下一則

胡一天開嗓破功 網友虧「上帝忘了給音準」

延伸閱讀

林心如生日放閃 緊擁霍建華喊：謝謝親愛的！

林心如生日放閃 緊擁霍建華喊：謝謝親愛的！
被愛女催生 林心如妙回：自己生

被愛女催生 林心如妙回：自己生
林心如新劇洩心聲 「被小孩吃掉鬥志」

林心如新劇洩心聲 「被小孩吃掉鬥志」

陶晶瑩護女成共犯？開直播痛訴遭黑

陶晶瑩護女成共犯？開直播痛訴遭黑

熱門新聞

陳淑樺。圖／報系資料照

謎一樣的陳淑樺 人間蒸發匆匆23年

2021-01-25 08:25
李現被讚「人帥心美」。（取材自微博）

網媒藝人紅黑榜！李現黃曉明敬業 「耍大牌小花」瘋猜是她

2021-01-25 02:30
鄭爽曾與張恒相戀，並在美國找代理孕母生子後爆出棄養風波。圖／摘自微博

鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落

2021-01-26 13:20
華晨宇。（取材自微博）

中國歌手華晨宇認了當爸！與張碧晨「有一個孩子」

2021-01-22 06:44
和陳冠希育有一女的大陸名模秦舒培(右)曬出火辣泳裝照，臉上的「翻蓋墨鏡」成為話題。圖／香奈兒提供、摘自IG

陳冠希名模老婆辣秀比基尼 香奈兒遮陽板墨鏡成焦點

2021-01-24 12:27
雅爾與布蘭登已交往一年。 圖擷自雅爾Instagram

擠下周子瑜！「世界最美」辣模死會 與美國富三代交往

2021-01-24 13:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍

新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍
南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡

南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡
龐培歐加入保守智庫 蓄積政治能量

龐培歐加入保守智庫 蓄積政治能量
想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸

想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸
財報差+投機軋空 道指大跌633點

財報差+投機軋空 道指大跌633點