球場比中指惹議 女兒暖心安慰 李李仁：願為她做任何事

李李仁表示，有荳荳這麼好的女兒，願意為她做任何事情。（記者杜沛學／攝影）

台灣 藝人李李仁之前遭爆因愛女心切，在女兒荳荳籃球比賽的場邊對教練叫囂、比中指，他隨即立刻在臉書上發文道歉，老婆陶晶瑩甚至開直播講到哽咽。李李仁日前出席公益活動，事件曝光後首度公開露面，透露有向老婆道歉，荳荳也說了些貼心的話，讓他父愛噴發大呼：「為了女兒，要我做任何事都願意。」

被問到是否受爆料影響心情？李李仁表示：「早就沒事了，有做錯就是道歉，其他沒做的就是沒做。」但對於影響到家人感到抱歉，因此想老婆說「對不起」。他不願透露荳荳說了什麼，形容是父女之間私密的貼心對話，但女兒的話有鼓勵到他，讓他有感而發：「有這麼好的女兒，我願意為她做任何事情。」但又趕緊表示：「當然不是說我做的事情是對的。」

李李仁月初生日時正在宣傳電影 「迷失安狄」，監製林心如 當眾送上一台最新的PS5主機給他當生日禮物，他笑說現在已經轉送給兒子，「他是最大受益者，我等等還要去幫他買一片新的遊戲片當生日禮物，他也是最近生日。」李李仁也分享，兒子李小龍興趣很多元、能動能靜，最近還上了縫紉課，班上只有他一個男生，但他也很開心地縫了一隻很大的玩偶。