2020台娛湧駭浪…豬揚變色、張清芳離婚

張清芳(左)和宋學仁離婚，震驚演藝圈。(本報資料照片)

2020對很多人來說，是充滿驚濤駭浪的一年，演藝圈就是個微型社會，有離婚、欠債、偷吃、鬧家醜，但也有80多歲的陳淑芳在金馬大放異采，也有「有情人終成眷屬」，人生悲歡離合都有了，讓我們在歲末年終一起細細咀嚼，一起回味這令人難忘的2020。

情變又劈腿 小豬事業停擺

羅志祥（小豬）、周揚青 的九年戀於年初驚爆情變，直至4月周揚青宣告分手，控訴小豬劈腿之外，一併起底他的複雜男女關係，震驚外界。隨後小豬事業停擺，傳出損失七億台幣酬勞，受牽連的還有被周揚青點名跟小豬有不正當關係的愷樂，小豬、愷樂各自透過社群網站 道歉，神隱至今未有公開活動。期間因小豬曾發表「豬揚戀愛日記」，傳出藉此洗白並試圖挽回感情，結果不起作用，周揚青雖然丟了愛情，不過潮牌業績激漲，甚至出道參加實境秀，成為最大贏家。

羅志祥(右)和周揚青交往9年分手。(圖／摘自微博)

欠債躲黑道 澎恰恰陷錢坑

64歲、才華洋溢的澎恰恰，8月時突然爆出欠地下錢莊台幣2.4億，他兩度召開記者會，說明因為之前為了拍電影籌資金，沒想到最後利滾利滾出巨大黑洞，為了償債，住了數十年大安路上的房子已拿去銀行抵押，仍無法解決。問髮鬢斑白的他，若靠正常工作錄影，要花多久才能把錢還清？他兩眼空洞說，「超過20年，但人能活這麼久嗎？」

這幾個月，不時有黑道找上門的消息，他跟老婆也因人身安全而分居，有一次他上謝震武節目，脫口說了心底話，若人生能重來一次，我不想再當澎恰恰了。」看來這三個字，對他來說過度沉重。 澎恰恰8月時突然爆出陷入債務麻煩。(本報資料照片)

失言惹爭議 范范挨罵神隱

范瑋琪（范范）1月在私人臉書怒轟台灣行政院長蘇貞昌，就此陷入「口罩風暴」，即便刪文、道歉仍澆不熄網友怒火，家人的喊話「妳並沒有錯，只是言語直接、沒有修飾」如同提油救火，讓她又成眾矢之的。眼見罵聲不斷，她一度PO全黑照道別，好友葛仲珊見狀很是心疼，發文護航也慘遭圍剿，范范忍不住說：「還需要我怎樣才滿意？去死嗎？」事發至今她沒公開露面，偶爾更新IG，老公黑人表示彼此會相互鼓勵，且會持續為社會付出，復出之日未知。

范瑋琪臉書貼文引發爭議。(圖／摘自臉書)

閃婚爆不停 畢書盡喜當爸

2020年雖動盪不安，但仍有不少閃婚震撼彈沖喜！曾之喬於1月與辰亦儒雙雙透過社群宣布於小年夜登記結婚，兩人因拍戲認識十年，後來因和朋友聚會又經常碰面，才漸漸走在一起；同樣經歷分手又閃婚的還有艾成與王瞳，兩人愛情長跑八年，王瞳疑似捲入馬俊麟不倫戀，兩人戀情生變並短暫分手，復合後7月宣布結婚，走過風雨決定攜手一生。

畢書盡情人節於社群宣布閃婚，但當媒體了解細節，才發現老婆並非愛情長跑八年以上、曾被狗仔拍到的圈外女友Jessie，而是透過朋友介紹的新歡H小姐，兩人交往不到一年就閃婚，當時經紀人雖否認女方「帶球嫁」，但閃婚不到一個月Bii就被踢爆即將當爸，7月時他也宣布喜迎千金，有關妻女資訊皆保密到家。

曾之喬(右)和辰亦儒長情長跑後終成眷屬。(圖／摘自臉書)

王瞳(左)、艾成愛情長跑9年修成正果。(圖／民視提供)

男方外遇 梁靜茹結束9年婚

2020年也有不少星夫妻離婚，最讓人跌破眼鏡的應該是張清芳和「投資教父」宋學仁婚姻破局，15年婚姻走到盡頭，張清芳僅以「我們因為無法克服雙方的差異性而決定離婚了」交代離婚原因，震驚外界。另外董至成和老婆羅若云也結束長達21年的婚姻，其中還扯出羅若云和兒子的游泳女教練女女戀，但最終還是和平收場。

何妤玟和化工小開邵天成結婚八年離婚，兩人為了小孩仍維持互動，梁靜茹和趙元同則是結婚九年，被爆是因男方外遇離婚。米可白先前屢被傳婚變，她6月才終於認了已經離婚一年，原因是個性不合，雙方也算好聚好散。

袁惟仁病倒 姊罵姪爆家醜

清官難斷家務事，陸元琪和袁惟仁離婚超過兩年了，袁惟仁跟家人赴台東休養，10月底，他因跌倒而送醫急救，突然冒出案外案，袁惟仁大姊袁藹玲在臉書痛斥袁惟仁的一雙兒女「寡廉鮮恥」，原因是她認為這對子女兩年來對父親不聞不問，卻又常在媒體上訴說思念，這姑姑罵姪的戲碼，被外界形容為家醜。

但事實是，陸、袁離婚是因為袁惟仁外遇，子女想念父親，多次到醫院探視，卻被奶奶和家人阻攔，最後只能透過通訊軟體聯絡。 袁惟仁。(本報資料照片)

台劇「復興年」 許光漢暴紅

2020年被視為台劇「文藝復興」年，不再讓陸劇、韓劇專美於前，「想見你」、「我的婆婆怎麼那麼可愛」等劇叫好又叫座。懸疑推理愛情劇「想見你」從2019年底開播，到2020年效應大爆發，引發戲迷討論之外，更讓男主角許光漢一「戲」暴紅、海外粉絲暴增，並讓女主角柯佳嬿奪下第二座金鐘視后獎座。

「我」劇無厘頭風格打造黑色幽默家庭劇，讓主要演員鍾欣凌、黃姵嘉、張書偉等人翻紅，配角也都受矚目。

「想見你」紅遍台灣和大陸，讓柯佳嬿(左起)拿下金鐘，也讓許光漢、施柏宇大紅大紫。(圖／衛視中文台提供)

鍾欣凌(左二)的「我的婆婆怎麼那麼可愛」創收視新高。(圖／公視提供)

陳淑芳騎金馬 影后女配全拿