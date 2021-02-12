感覺喉嚨卡卡的…「省錢一哥」小鐘因此變大方了

小鐘曾是綜藝圈裡的摳男，沒想到最近變了。（圖：TVBS提供）

曾經是省錢一哥的小鐘，上節目聊這幾年自己變了，穿著最時尚的衣服來錄影，連Melody都驚訝不已。

他說兩年前，一件事讓他改變觀念，有一陣子發現喉嚨卡卡，吃東西感到刺刺的，查了很多新聞後，懷疑自己是「食道癌」，胸口還有灼熱感，主持人沈玉琳也爆料，當時很焦慮的小鐘，把一群朋友約到餐廳「交代遺言」，幸好經過精密檢查後，確認是「胃食道逆流」，虛驚一場。小鐘透露自己有不少存款，如果真的病了，錢要留給誰？決心對自己好一點，買喜歡的東西、大方請朋友吃飯。他還補充說：「現在跟我在一起的女生會很幸福，超大方。」還順勢問了一下緋聞 女友林莎：「你跟我出去有花過錢嗎? 」林莎回答：「沒有！」

目前還是省錢達人的侯昌明回想剛跟老婆曾雅蘭交往的時候，一開始就直接講明：「我沒有錢! 我們可不可以各付各的。」曾雅蘭覺得這樣的男人很實在，不會打腫臉充胖子，兩人一拍即合。主持人Melody附和說這樣的男人比較不會花心，對女友都這樣了，其他女生一定不會被吸引。侯昌明笑說自己是最不可能「有小三」的男人，因為養小三要花很多錢。小鐘則開玩笑：「你說你沒錢，你又長得不帥，雅蘭是不是吃到你的口水。」但侯昌明也透露自己的理財觀念，「收入-儲蓄 =支出」如果這個月賺3萬(台幣，以下同)，就會先拿1萬5000元存起來，用剩下的1萬5000元過這個月的生活。沈玉琳也說侯昌明就是這樣才可以住好房子。