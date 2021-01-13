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曹格救遭撞重傷狗 怒PO文尋兇手

記者林士傑／綜合報導
曹格。（取材自臉書）
曹格。（取材自臉書）

馬來西亞華語流行與創作歌手曹格在家養了許多動物，包含三隻狗、兩隻貓、一隻兔子、兩隻烏龜還有整個池塘的青蛙，一度被稱為動物管理員，很愛動物的他日昨見著被撞的一隻狗在路中央等死，火冒三丈在社群網站發文要求肇事者出面，「誰在陽明山撞到狗狗而跑掉的！？ 他X的…… 2：30 pm，狗狗就在路中央！等死！你不出現！警察拍到的播放電視（監視器畫面）你也不好受！自己聯繫我們！」

他當下急忙載著受傷的狗就醫，診斷後發現有氣胸狀況之外，最緊急的問題是脊椎斷掉，醫師表示：「（脊椎）上下錯位，由後往前擠壓，我去壓牠的腳，是沒有深層痛覺的。」坦白表示會有生命危險，三至五天內恐因自由基問題而急性猝死

曹格詢問是否能立刻開刀，醫師表示手術非常困難，建議轉往專業的骨科醫院進行評估，另提及因為脊椎錯位超過70%，接受手術後未必能夠順利站起來，排便、尿的功能也會受到影響，曹格又說是否能夠保得住生命？醫師表示熬過危險期的話有機會，也建議曹格立即將狗狗帶去骨科醫院。

只是曹格發文之後，卻有不明究裡的網友嗆聲「自己不牽繩怪誰」，讓曹格更加火大，氣到再度發文要求對方出面，「命不是命嗎。你鍵盤手！我他X的給你打我的臉！來。」其他網友紛紛安撫曹格，希望他別和酸民計較，

曹格不滿肇事者撞到狗狗後將狗狗棄之不理。（取材自臉書）
曹格不滿肇事者撞到狗狗後將狗狗棄之不理。（取材自臉書）

社群網站 警察 猝死

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