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羅志祥被譏「時間管理大師」 自黑化解尷尬

娛樂新聞組／綜合報導
被消遣是「時間管理大師」，羅志祥神隱九個月忍不住回應。（取材自臉書）
被消遣是「時間管理大師」，羅志祥神隱九個月忍不住回應。（取材自臉書）

台灣藝人羅志祥（小豬）去年3月被前女友周揚青毀滅性分手，導致形象重創、演藝事業停擺。神隱了九個月的他近來有意復出，去年12月接受時尚雜誌專訪再度致歉、盼撕下不屬於他的標籤，更在社群網站開始慢慢地接觸網友、與網友們留言互動。而一直被冠上「時間管理大師」一名，他也罕見地首度回應四個字。

羅志祥被前女友周揚青揭露，愛約炮又搞「多人運動」，重創演藝事業，後來又陸續爆出違法增設游泳池、助理私人對話流出等負面新聞，名聲也跟著跌到谷底，不過小豬偶爾還是會更新社群動態，近來他請粉絲推薦好看的追劇清單，沒想到卻被網友消遣說：「時間管理大師這本書。」沒想到竟意外釣出羅志祥本尊，自嘲回應：「偶（我）還沒出」，用開玩笑的方式，化解了這個尷尬的稱呼。

該則留言也引來眾多網友朝聖，更糟酸：「以為自己很幽默啊，還挺驕傲的（想吐）」。

其實，羅志祥在2020年底曾寫下一篇回顧文，「在年末倒數中都將成為過去了，這一年當中的每一天，都在經歷著很多不同的事情，開始發現有時候人會在不知不覺中，活成了自己討厭的樣子，其實這也是成長的ㄧ部分，不需要逃避，真實的面對自己，我相信我們都可以的」。

羅志祥 社群網站 周揚青

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