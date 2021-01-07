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「低到不能再低」 陶晶瑩難逃招黑體質？

記者林怡秀／綜合報導
陶晶瑩出道以來，經常無端招黑，讓她感到很無奈。（圖：少城時代提供）
陶晶瑩出道以來，經常無端招黑，讓她感到很無奈。（圖：少城時代提供）

陶晶瑩（陶子）出道多年，從一開始的鋒芒畢露，到近年的低調潛沉，卻始終難逃招黑的宿命，也難怪她要怒喊「都已低到不能再低」，為何酸民還是不放過她？

細數陶子的演藝路，一路走來確實風波不少，2013年一家人在過年期間赴澳洲旅遊，她返台後在網站上分享旅遊心得，認為澳洲物價高，且受到白人種族歧視，文章曝光後引發兩極評論，一家四口在澳洲拍的全家福照還被外流，她認為公眾人物的言論本就可受公評，但沒想到連孩子的隱私都被侵犯，「沒有保護到小孩，就已踩到我的底線。」於是她決定硬起來提告反擊，捍衛孩子的隱私權。

屢屢成為話題人物的她，更是名嘴討論的對象，名嘴楊皓如就曾在節目中爆料，指她在TVBS當娛樂主播期間，因不滿記者新聞稿內容怒摔剪刀，還說自己因沒買陶子的書所以黑掉。逼得陶子出面還原真相，楊皓如後來也承認是自己誇大，還陶子清白。

2018年她主持金馬獎，又因沒提當時的評審團主席鞏俐，遭外界誤解兩人有過節，還被認為是台獨份子，她也喊冤「我是什麼咖？敢跟全民女神鞏俐有過節？我倒是想跟她過聖誕節！」解釋之所以沒訪問鞏俐，是因為鞏俐要她不用特別介紹自己，所以她尊重鞏俐的想法，卻仍飽受與論攻擊。如同她在直播中所言「什麼都沒說，也什麼都沒做」，卻仍被萬箭穿心、傷痕累累。而接下來該如何擺脫「招黑體質」，恐怕也是她最大的演藝課題。

澳洲 隱私 種族歧視

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