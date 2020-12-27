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終於接到尾牙 李炳輝感動

記者李姿瑩／綜合報導
李炳輝開心接到首場尾牙。（圖：Up直播提供）
李炳輝開心接到首場尾牙。（圖：Up直播提供）

李炳輝出席Up直播年度盛會，尾牙邀約終於「破蛋」。只是這是他目前唯一一場尾牙演出，唱完後還不知道下一場在哪。不過他和太太仍保持樂觀心態，每天靠著市場駐唱收入數百元過活。

因為新冠肺炎疫情影響，今年多數廠商停辦尾牙，但電商、直播業逆勢崛起，Up直播用戶數量更突破1.6億人次，老闆樂得邀請所有直播主和VIP用戶一起同歡。日前得知李炳輝尾牙場次掛蛋，Up直播秉持公益心態邀請他登台演出，帶動大家合唱「流浪到淡水」。

李炳輝受訪時直呼感恩，聽聞現場直播主各個「波濤洶湧」，打趣自己會「用心看」。他和太太接到邀約時樂不可支，對年末終於有進帳非常開心。李炳輝太太表示，現在街頭藝人表演位置難抽，在抽不到的情況下，李炳輝只能在市場駐唱，靠來市場買菜的街坊打賞，每天約有數百元，平時沒工作時就賦閒在家。

活動中除了有李炳輝，還有歌手韋禮安、閻奕格。主持人則請到黃鐙輝、薔薔和謝忻。謝忻在先前也考慮過往直播發展，她日前上脫口秀，拿昔日與阿翔的不倫戀當笑哏，再度引發網友熱議。謝忻坦言對不倫戀早已釋懷，在上節目前雖然緊張，但心裡已經做好調適，鼓勵大家都要向前看。

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