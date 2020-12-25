我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1865萬例 紐約州逼近90萬

CDC：英國搭機赴美乘客 須交三日內新冠檢測報告

蕭亞軒回歸！近乎全裸入鏡

記者林士傑／綜合報導
蕭亞軒在專輯造勢影片中近乎全裸上陣。（取材自臉書）
蕭亞軒在專輯造勢影片中近乎全裸上陣。（取材自臉書）

台灣藝人蕭亞軒（Elva）昔允諾會在2017年底發片，跳票之後一拖再拖，遲至去年底才釋出單曲，延宕三年的專輯「Naked Truth赤裸真相」終於在平安夜數位上架，究竟原因為何？她說那時健康狀況每下愈況，「半夜常常睡到一半被鼻涕倒流噎醒，早上起來總是不停乾嘔，接著就是一整天地擤鼻水，每餐要吃近10顆的藥與保健品，只求能早點讓身體恢復到最好狀態。」

只是天不從人願，嘗試過西醫、中藥、針灸各種方式仍不見起色。她2017年錄完專輯之後，因季節交替、作息日夜顛倒以及不間斷地使用喉嚨，讓敏感的支氣管發炎，數度因發燒取消赴美練舞的行程，最後強忍不適飛抵美國展開近兩周的練舞與拍攝工作。為避免拖延進度，只得靠靠退燒消炎針救急，未料每日的高壓讓病情急遽惡化。那時男友黃皓獲知情況，二話不說飛到美國陪伴在她身旁，Elva返台沒幾個小時又搭機繼續演出工作，下台後無法獨自站穩，只得被同仁狼狽地攙扶上車，也成為近年來最後一次公開演唱。

經過近三年的各種低潮、失意、憂鬱，去年她甚至在拍攝MV時遭道具砸頭受傷，這些日子看到李玟參與歌唱賽事，忍不住掉淚：「李玟真的是我的偶像！好希望能跟她一起合作表演！」如今她浴火重生回歸，希望透過音樂的力量鼓勵和陪伴每一位前行的人，請到好友陳星伊為專輯「Naked Truth赤裸真相」視覺掌鏡，自己近乎全裸上陣，在宣傳影片可見她抱著棉被性感入鏡，封面則是僅穿著內褲、依偎在棉被中的性感姿態。

編輯推薦

美國 台灣

上一則

陳鴻豪宅開箱 滿屋老件收藏

下一則

片尾出現神秘女 「神力女超人」暗藏彩蛋

延伸閱讀

譚維維新歌 為受暴女性發聲

譚維維新歌 為受暴女性發聲
元旦玫瑰遊行 9花車亮相電視特輯

元旦玫瑰遊行 9花車亮相電視特輯

王力宏出道25年 感謝歌迷四分之一世紀的不離不棄

王力宏出道25年 感謝歌迷四分之一世紀的不離不棄
劉嘉玲喜迎聖誕 牆角名畫意外入鏡

劉嘉玲喜迎聖誕 牆角名畫意外入鏡

熱門新聞

楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議

2020-12-21 22:09
媒體日前曝光了近日賈乃亮（左）與金晨深夜約會的畫面。（取材自微博）

放下李小璐了？賈乃亮、金晨被爆住同酒店 雙方回應…

2020-12-22 02:32
周迅(右)與高聖遠多次被傳婚變。(圖:H&M提供)

老公「激吻正妹照」瘋傳 周迅宣布離婚！

2020-12-22 23:20
肖戰登上2020全球最帥男人寶座。(取材自微博)

2020年度全球最帥男人出爐 冠軍竟是中國男星

2020-12-21 02:30
黃曉明、Angelababy頻傳婚變。（取材自新華網）

黃曉明、Baby真離了？ 八卦記者爆他們根本沒有真感情

2020-12-20 02:30
黃曉明和Angelababy婚姻頻傳婚變。圖／摘自微博

黃曉明與Angelababy離婚？知情人爆真相「弄假成真」

2020-12-19 09:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒
「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客

「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客
瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照
大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用

大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用
波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票

波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票