蕭亞軒回歸！近乎全裸入鏡

蕭亞軒在專輯造勢影片中近乎全裸上陣。（取材自臉書）

台灣 藝人蕭亞軒（Elva）昔允諾會在2017年底發片，跳票之後一拖再拖，遲至去年底才釋出單曲，延宕三年的專輯「Naked Truth赤裸真相」終於在平安夜數位上架，究竟原因為何？她說那時健康狀況每下愈況，「半夜常常睡到一半被鼻涕倒流噎醒，早上起來總是不停乾嘔，接著就是一整天地擤鼻水，每餐要吃近10顆的藥與保健品，只求能早點讓身體恢復到最好狀態。」

只是天不從人願，嘗試過西醫、中藥、針灸各種方式仍不見起色。她2017年錄完專輯之後，因季節交替、作息日夜顛倒以及不間斷地使用喉嚨，讓敏感的支氣管發炎，數度因發燒取消赴美練舞的行程，最後強忍不適飛抵美國 展開近兩周的練舞與拍攝工作。為避免拖延進度，只得靠靠退燒消炎針救急，未料每日的高壓讓病情急遽惡化。那時男友黃皓獲知情況，二話不說飛到美國陪伴在她身旁，Elva返台沒幾個小時又搭機繼續演出工作，下台後無法獨自站穩，只得被同仁狼狽地攙扶上車，也成為近年來最後一次公開演唱。

經過近三年的各種低潮、失意、憂鬱，去年她甚至在拍攝MV時遭道具砸頭受傷，這些日子看到李玟參與歌唱賽事，忍不住掉淚：「李玟真的是我的偶像！好希望能跟她一起合作表演！」如今她浴火重生回歸，希望透過音樂的力量鼓勵和陪伴每一位前行的人，請到好友陳星伊為專輯「Naked Truth赤裸真相」視覺掌鏡，自己近乎全裸上陣，在宣傳影片可見她抱著棉被性感入鏡，封面則是僅穿著內褲、依偎在棉被中的性感姿態。