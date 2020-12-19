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費玉清低調捐百萬 救逾4000毛小孩

娛樂新聞組╱綜合報導
費玉清捐100萬台幣，讓4000多個毛孩子不斷糧。（本報資料照片）
費玉清捐100萬台幣，讓4000多個毛孩子不斷糧。（本報資料照片）

藝人費玉清去年宣告封麥，退休後依舊低調生活，做善事也是默默付出，其實他持續捐款幫助毛小孩，日前「徐園長護生園」發文感謝費玉清，才曝光他今年送暖，捐了善款100萬(台幣，下同，約3.5萬美元)給園區，讓4000多個毛孩子不至因此斷糧。

鏡周刊報導，今年65歲的費玉清，喜歡小動物，曾養過幾隻吉娃娃，但都陸續過世，讓他心痛又傷心，不敢再養狗狗。

隨著愛犬離世，費玉清轉向關懷流浪動物，2015年，捐款600萬元給7個公益單位，拯救流浪貓狗。去年封麥演唱會結束後，費玉清也透過經紀人，低調捐款100萬元給「台灣貓狗聯合勸募平台」，全數用作購買貓狗飼料。

經紀人也透露，費玉清退休後的生活很簡單，沒有工作壓力，每天都很放鬆，有時去近郊踏青、有時吃大家推薦的好菜，在家時花養草，也將再養小動物，退休生活相當愜意。

中國時報報導，徐文良（徐園長護生園）臉書專頁近日PO出費玉清的捐款收據，只見收據上費玉清以「張彥亭」本名捐款，足以見得他為善不欲人知的舉動。

臉書接著PO文感謝費玉清今年再度送暖，強調前兩年園方經費困難，費玉清始終用行動力鼓勵支持，如今不僅捐助善款100萬給園區，還請助理代他轉達對園區第一線職工和志工的感謝，讓所有同仁謹記在心。

退休 臉書 台灣

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