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徐若瑄挑戰拔扈千金 狂飆長澤雅美髒話

記者陳建嘉／綜合報導
徐若瑄出席日片「信用詐欺師JP：公主篇」首映。（記者黃義書／攝影）
徐若瑄出席日片「信用詐欺師JP：公主篇」首映。（記者黃義書／攝影）

台灣女星徐若瑄帶來主演日本喜劇新片「信用詐欺師JP：公主篇」，日前出席台北首映會，她相隔7年再度重返日本影壇，在片中演出一名性格跋扈的新加坡財團千金，還得當面向長澤雅美嗆聲「賤女人」，她苦笑說：「這是我從影以來演過最狠的角色。」

徐若瑄此次挑戰幾乎全英文演戲，她還特別求助老公李雲峰，李雲峰更要她學習英國腔，感覺比較像貴族，「其實他很愛表演，從小就有演戲與唱歌的夢想，娶我就是把夢想娶回家，還會模仿劉德華、郭富城以及張學友」，更誇李雲峰念英文很性感。

提到老公，徐若瑄露出羞澀的微笑，「他說無法在新加坡這麼熱的地方過聖誕節，現在已經跟女兒們到台灣隔離，就是為了一家人一起過節」，隔離完就會在家中開派對，徐若瑄已找來魔術師、會折氣球的姊姊來表演，逗小孩開心。

徐若瑄今年推出首部監製及主演電影「孤味」在台票房破億，「信用詐欺師JP 公主篇」也在日本開出亮麗票房，問她接下來的計畫，她仍主動提及老公，「老公喜歡打冰球，希望我能拍一部冰球隊的運動電影，他就可以客串」，並說劇本已在腦海構思中。

徐若瑄演「信用詐欺師JP 公主篇」，與今年甫逝世的日星三浦春馬、竹內結子合作，她也感傷表示「今年這個年大家都不好過，希望這部喜劇可以讓大家開心一點」，而她曾組過歌唱團體「黑色餅乾」，在日本紅極一時，就連女主角長澤雅美都是她的小粉絲，曾私下向她告白，說直到現在還會聽她的歌。

日本 詐欺 台灣

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