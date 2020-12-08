謝盈萱比中指 「俗女」導演翻白眼

謝盈萱（左）自爆和導演嚴藝文起衝突，開玩笑「比中指」。（圖：華視提供）

台式新喜劇「俗女養成記」第二季於台南後壁如火如荼拍攝中，劇組日前特別開放探班，主要演員們分享開拍至今心得，女主角謝盈萱此次的「大嘉玲」戲分重、難度更高，她大嘆「體力」是最大考驗，自曝和導演 嚴藝文「爆衝突」，雙方「比中指、翻白眼」，金馬影后私下真性情表現，讓演員們笑噴，此外，劇組特別曝光全新卡司楊銘威加入，將扮演一名吃貨、美食獵人。

「俗女養成記」描繪大齡女子的美麗與哀愁，第一季尾聲，謝盈萱與溫昇豪感情戲畫下句點，來到第二季，戲迷關心謝盈萱與藍葦華「森玲CP」是否修成正果？提到敏感問題，兩人忽然語塞，藍葦華含蓄笑稱：「40歲該做的事都會做，該發生的都發生了。」表示將有「炒飯」激情床戲，但礙於電視劇尺度，「該遮的都會遮」。

「俗女」第二季著重於「嘉玲」返回台南買新屋、開啟新事業，謝盈萱戲分重、外景戲多，導演嚴藝文會因前一場戲提早拍完，不顧女主角還在補眠，通告時間未到，就將人挖起床，惹得謝盈萱不爽，一到片場便送導演一記「中指」，嚴藝文則不管她，回敬一個「翻白眼」。「俗女2」開拍前，導演、製作人嚴藝文、陳長綸壓力大，湊齊原班人馬「陳家」一家人演員，就花費了一番功夫，「嘉玲」的新家，更從廢墟改建有鞦韆庭院、玻璃屋的房子，光改建就耗資300萬台幣（約10.6萬美元 ），歷時兩個多月，過程比照真實蓋房子，一磚一瓦建造。

陳竹昇、于子育在第二季老年時期的戲分變多，兩人因保養狀態太好，讓負責妝髮的工作人員還要特別花時間化老妝，于子育提到騎機車的新嘗試，因太多年沒騎，每次練騎時兩邊都有「隨扈」保護，怕她受傷，「嘉玲弟」宋偉恩戲中同志感情跌跌撞撞，情緒戲更多，他壓力大到日叫兩餐外送，竟還瘦了四公斤。

楊銘威因演出「我的婆婆怎麼那麼可愛」再翻紅，獨特的喜劇節奏，讓嚴藝文眼睛一亮，楊銘威提到和導演碰面過程，笑說聊過之後，導演隔了一段時間才聯絡，「我還以為沒有了…」戲裡，他是謝盈萱的工作夥伴，為了演「吃貨」角色，他笑說：「拍之前會先節食，平常也會吃少油的健康便當。」避免拍完身材走樣。