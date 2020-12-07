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李翊君竟淪小三 楊貴媚深V踢館

記者王郁惠／綜合報導
李翊君（右）「翊如既往」演唱會加演場，嘉賓邀來老公檢場「螢幕正宮」楊貴媚（左）合唱。（記者黃義書／攝影）
李翊君（右）「翊如既往」演唱會加演場，嘉賓邀來老公檢場「螢幕正宮」楊貴媚（左）合唱。（記者黃義書／攝影）

台灣資深歌手李翊君「翊如既往」加演場日昨開唱，邀來老公檢場「螢幕正宮」楊貴媚擔任嘉賓，對唱「愛情現時批」，楊貴媚前後開大深V，讓李翊君忍不住說：「唉唷，妳也穿這麼露喔，被妳比下去了。」楊貴媚打趣自己參加歌唱比賽出道，但因唱不好才去演戲40年，她前陣子因嚴重暈眩症養病，大病初癒出關就挺好姐妹，讓李翊君感動不已。

楊貴媚談到與檢場多次演出夫妻，大螢幕秀出李翊君探班「新星星知我星」的合照，楊貴媚與檢場一家三口合照，她搞笑遮住李翊君「篡位」，笑喊「右邊那三個像不像一家人，那麼溫馨捏，李翊君坐那裡好像沒事」，打趣常跟李翊君說「妳老公借我一下」，李翊君不但大方出借，還要姐妹幫忙調教老公，楊貴媚打趣：「跟翊君一起調教老公，檢哥你很幸福。」

李翊君的愛女王敏淳也是特別來賓，母女合體對唱「和你一起」，李翊君笑說：「昨晚在家說到很有意思的話題，我叫李翊君、我女兒叫王敏淳、她爸爸叫檢場，我們一家有三個姓（氏），但我們一家都很幸福快樂。」在李翊君換衣服時，王敏淳搭檔饒舌歌手合唱自己的歌「沒事別來煩我」，王敏淳即興模仿媽媽唱「風中的承諾」的手勢與神情，逗得全場粉絲大笑。

尾聲李翊君感性表示：「因為大家，李翊君今天才能站在這裡唱歌。」並以「諾言」向粉絲喊話希望可以一直唱下去，粉絲不斷安可，她笑喊：「沒有準備安可的衣服耶。」之後開放粉絲點歌寵粉，清唱「忘不了愛過的我」與「萍聚」，她說：「高中畢業我的唱片公司，想要配合背景，做了張專輯，裡面有首歌叫『珍重再見』，每次演出都很想唱，但都沒有唱，但今天真的很想唱給大家聽。」在粉絲的手機燈海中，李翊君感性表示：「我們珍重、下一次再見。」

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