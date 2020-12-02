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朱孝天變油膩大叔？ 爆料老婆不會煮菜 「都是我在做」

娛樂新聞組／綜合報導
朱孝天（左）爆料老婆韓雯雯（右）不會煮菜。（取材自微博）
朱孝天（左）爆料老婆韓雯雯（右）不會煮菜。（取材自微博）

台灣偶像組合F4曾紅遍台灣，四位成員亦曾是不少人心目中的男神，如今各有發展，現年41歲的朱孝天最近就為台灣廚藝選秀節目「料理之王」擔任導師，大秀他在廚藝方面的知識和技巧。

香港01報導，不過有網友將重點放在朱孝天的樣子上，直指他人到中年開始發福，包包臉顯得愈來愈浮腫，甚至有點油膩大叔的感覺，慨嘆昔日男神崩壞了。其實朱孝天曾在訪問中自爆健康出現問題，患上「纖維肌痛症」導致身體時肥時瘦，難怪他現在的身形比以前在F4時肥了不少。

另據鏡周刊報導，朱孝天深入淺出解說選手所用的食材和調味，讓人直呼根本超專業。朱孝天表示自己是個不折不扣的「吃貨」，最拿手的菜為「紅蘿蔔炒肉絲」，最愛吃羊肉。被問到對自己的顏值打幾分？周圍眾人起鬨說「100分」，朱孝天笑稱「不予置評，見仁見智」，讓眾人笑翻。 但被問到覺得自己老婆的廚藝如何，朱孝天則尷尬一笑，竟回答「沒辦法評分」。

之後的回答更加勁爆，被問到最喜歡老婆韓雯雯做的什麼料理，朱孝天竟回答不出來，坦白說：「沒有」，讓人不禁擔心回家後是否出現家庭革命。朱孝天表示，老婆平時也不會做菜，「都是我在做」，對老婆的廚藝無法評論，讓工作人員為他捏了一把冷汗，笑稱「孝天哥回家保重」。朱孝天也意識到這樣講自己回家恐無法面對老婆，趕快補了幾句老婆的好話，也讓眾人看到夫妻之間的好感情。

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