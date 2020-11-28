當蔡依林嘉賓 Hebe破尺度深V亮相

蔡依林（右）邀來嘉賓Hebe合唱「刻在我心底的名字」。 （圖：凌時差提供）

台灣 天后蔡依林 （Jolin）巡演第四場，請到Hebe（田馥甄）擔任「Ugly Beauty」嘉賓，兩人曾在「愛最大·其實我們都一樣！婚姻平權公益演唱會」同台，帶來有女同志神曲之稱的「明瞭」，手牽手合唱的畫面為人津津樂道，被稱「甜菜組合」。

Jolin當晚獨自站在台上獻唱「刻在我心底的名字」，唱完第一段後全場放聲尖叫，Hebe從前方的小舞台升起，闊別四年再次世紀同台合唱，Jolin說：「這個小禮物還喜歡嗎？我們兩個上一次合唱已經好多年了。」透露每次在機場 看到Hebe都會開心喊「長髮公主」，Hebe則笑回：「妳也很長髮公主，而且妳有各種顏色。」

有趣的是Jolin提到想為大家準備不一樣的小東西，Hebe秒回：「希望大家喜歡我這個小東西。」讓Jolin頻頻解釋，直呼Hebe是大禮物，隨後Jolin又對Hebe自爆：「每次我唱抒情歌時，都會想起妳。」突如其來的告白讓Hebe很是開心，笑說：「所以每次唱抒情歌曲，都會不小心把我的名字刻在妳心底嗎？」兩人一來一往，逗樂全場。

話鋒一轉，Hebe提到上周看見Jolin穿上性感流蘇裝，特別請託造型師打點帶點流蘇的深V造型，「但我生性保守，中間綁了個小蝴蝶結。」

由於Hebe小露性感，胸前有塊中空的視覺效果，Jolin開玩笑說想打開小蝴蝶結，Hebe立刻加以阻止，表示：「等我40歲再開，而且我原本有開到這邊（指大腿）的開衩，但我裡面穿了一條阿嬤大襯裙，還不到40歲，還不能亂綻放。」