小S徐熙娣13歲女兒飄仙氣 網搶認岳母

小S徐熙娣（左）與二女兒（右）同框，網友笑稱顏值被比下去。（取材自 Instagram）

藝人小S（徐熙娣）和老公許雅鈞婚後育有3女，而女兒都遺傳到媽媽的高顏值，大女兒許曦文(Elly)才14歲就因為時髦外型，受到時尚、美妝界的寵愛，而二女兒許韶恩(Lily)近日過13歲生日，她也分享慶生照片，仙氣爆棚令人驚艷，讓許多網友搶著認「岳母」。

綜合媒體報導，Lily前不久剛過完13歲生日，她也開心分享和媽媽、妹妹的合照，並感性寫下「謝謝媽媽的體貼入微，我愛您，同時......祝我自己，生日快樂」，畫面中可見小S和三位女兒站在一起，看起來如同姊妹，凍齡外貌讓人超羨慕，完全不像三個孩子的媽。

報導指出，更讓人驚豔的是，Lily越長越漂亮，一頭飄逸長髮搭配氣質臉蛋，仙氣逼人，短短1小時就吸引8000多個讚，讓網友都忍不住大讚小S太會生，每個女兒都漂亮到不行。

小S平時也經常分享和女兒相處日常，前不久Lily分享一張和偶像楊丞琳的合照，並在貼文中寫道「我真的好喜歡楊丞琳，不過媽媽說我的第一名一定要是國際巨星小S」，隨後小S也回應女兒「聽媽媽的話」，母女倆的可愛對話笑翻一票網友。