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邁入第27年 陳昇跨年演唱會因口腔長瘤首度失約

記者林士傑／綜合報導
陳昇宣布已出院休養，不得已忍痛取消跨年演唱會。（圖：宜辰整合行銷提供）
陳昇宣布已出院休養，不得已忍痛取消跨年演唱會。（圖：宜辰整合行銷提供）

台灣創作歌手陳昇跨年演唱會邁入第27年，上個月他發現嘴部不適，後來做例行健檢確認靠近牙齒的口腔部位長了腫瘤，聽從醫師指示緊急開刀切除，術後一切平安，目前已出院休養，不得已忍痛取消演出，他說：「請大家放心，我的身體狀態自信還是健康。」

他自認身為演出團長，不能生病、請假，只是體力隨著年歲增長而逐漸下滑，上個月29日剛過62歲生日，過去他提及有感於身旁親友接連逝世，不僅安排好後事，還指定要葬在日本函館的外國人公墓。

雖然體力不比當年，但他喜歡騎車、游泳，私下也很重視健康，前年透露除了血壓較高，身體沒其他的毛病，且戒菸超過20年，他說：「年過50後大概都知道自己會有什麼毛病，酒沒辦法喝多。」

每年做健檢的他及早發現口腔腫瘤，術後估須休息半年，形同全面停工，陳昇表示：「幸虧老天眷顧，為了走更長遠的路，讓未來能繼續創作、繼續用演出跟大家見面、繼續一起跨年，所以今年真的要跟大家說抱歉，全勤模範生得請假一次遵照醫囑休息，減少說話跟唱歌的次數，我將會休養一陣子，好好照顧身體，用最好的狀態回來跟大家見面。」他的畫展不受影響，照舊在月底登場。

連唱26年的他首度失約，計畫趁休養期歸鄉體驗田園樂，粉絲雖難掩失望，但也替他心疼，紛紛喊話要他安心休養，陳昇「起風了 Breezin'」跨年演唱會全額退票。

腫瘤 台灣 血壓

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