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70歲趙樹海發表唱作專輯 每周靠視訊趙又廷見愛孫

記者李姿瑩／綜合報導
趙樹海多才多藝，發明甚至有申請專利。（記者余承翰／攝影）
趙樹海多才多藝，發明甚至有申請專利。（記者余承翰／攝影）

台灣資深藝人趙樹海過70大壽，他出席個人唱作專輯「沙上的旅途」發表會，看到出版社為他提前慶生，忍不住老淚縱橫，坦言：「我外表雖然堅強，其實內心非常脆弱。」他生日願望首要就是首度發行的「PinkSir趙樹海貼圖集」賣到讓出版社回本，內心也已迫不及待要跟小孫女跨海視訊。

趙樹海在發表會上分享他的創作歷程，並演唱專輯中收錄的「敏感的楓葉」，購買限量版套組的10名鐵粉在台下聽得如癡如醉。趙樹海從小就多才多藝，包括繪畫也是無師自通，加上因為機械長才，同時也有發明家身分。他以前不願賤賣音樂版權，直到前年轉念，開始公開自彈自唱，吸引廠商願意為他發行童謠集。如今金主更助他圓夢出版畫冊和專輯，讓他又多了插畫家頭銜。

趙樹海雖然已經是含飴弄孫的年紀，兩個兒子趙中廷、趙又廷都已經結婚生子，但他不願賦閒在家，自嘲：「我就是人來瘋，很賤，想活在掌聲中，不是沉迷，但是需要肯定。」他因此一刻也閒不下來，每天埋首創作，兒孫們也都遺傳到他的天賦。三歲的大孫女日前好奇撥弄吉他，想學爺爺唱歌，趙樹海靈機一動，幫孫女按弦，讓孫女邊撥邊唱「拜大年」。孫女唱了五、六遍就已經學會八成，祖孫溫馨畫面全被趙樹海太太在旁拍下。

大孫女也會唱趙樹海創作的童謠，在大陸工作的趙又廷一家人則靠著視訊，每周固定向老爸報平安。趙樹海最期待透過視訊看到小孫女，他也用自創人物「PinkSir」設計了許多生活用品、玩具甚至溜滑梯，至少50樣物件等著未來實體化後可以給大家使用。

趙樹海現場落下男兒淚。（記者余承翰／攝影）
趙樹海現場落下男兒淚。（記者余承翰／攝影）

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