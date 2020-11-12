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王偉忠「明星養老院」 創作靈感來自高凌風

記者陳慧貞／綜合報導
王偉忠「每個人都是自己年老時候的明星」。（記者林俊良／攝影）
王偉忠「每個人都是自己年老時候的明星」。（記者林俊良／攝影）

台灣娛樂教父王偉忠製作，金星文創與聯合數位文創推出的舞台劇「明星養老院」目前正如火如荼排練中，王偉忠日前透露兩、三年前就有製作該劇的想法，創作靈感則來自於高凌風，坦言高病重時，他到醫院探視時，雙方有段達四小時的長談，當時高凌風說了一句：「我要逃離醫院！」讓他深刻感受到明星失去舞台快速枯萎淒涼感。

舞台劇「明星養老院」以熟年議題結合明星話題，帶出人生必經課題，創作源頭來自王偉忠的熟年省思，包括「人如何學習老？」、「如何活得精采」，電視圈工作長達40年，王偉忠以過去「伺候」明星的經驗，看遍大明星比一般人還要戲劇性的人生起伏與心理轉折，表示「我喜歡藝人，從小就伺候藝人，曾經有位演藝界老大哥，有次去看他，他只跟我說了一句：『他們都不懂我』。」一種不被肯定、忽略的孤寂感，讓過去活躍於鎂光燈的明星「寂寞終老」。

感觸最深是高凌風的離世，王偉忠說，當年高凌風因倪敏然輕生事件，怪罪旗下藝人夏禕，連帶波及自己，導致雙方關係生變，之後事過境遷，誤會冰釋，高凌風病重時，他到醫院探視，看到一名曾經引領風騷的秀場天王，在面對人生最後一站，仍渴望有鎂光燈的照耀。

「明星養老院」裡昔日的玉女明星、歌王、動感女星角色，分別由方文琳、黃嘉千、楊烈、郎祖筠、洪都拉斯等演出，王偉忠希望透過該劇邀觀眾「成為自己的明星」，「藝人就是每個人的縮影，每個人都是自己年老時候的明星，當光環沒有了，你要怎麼過日子？」所謂「人不瘋魔不出活」，王偉忠說，找自己適合的，不喜歡就不要做，老了一樣可以活得精采。

王偉忠製作舞台劇「明星養老院」，創作靈感來自於自己熟年省思。（記者林俊良／攝影）
王偉忠製作舞台劇「明星養老院」，創作靈感來自於自己熟年省思。（記者林俊良／攝影）

舞台劇 養老院 台灣

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