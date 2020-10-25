「可不可以」票房紅 曹佑寧被拱「破億全裸」害羞傻笑

曹佑寧（中）和林映唯(左)、陳妤一起衝刺票房。（記者曾原信／攝影）

電影 「可不可以，你也剛好喜歡我」票房告捷，全台賣座已近8000萬台幣（約279美元 ），24日舉辦謝票簽名會，全體演員現身答謝影迷，就連缺席多時的男主角曹佑寧也終於現身。他聽聞其他演員要他「賣肉」再衝一波票房，所以更積極健身，李杏再喊話：「破億就全裸。」讓他害羞得只能不斷傻笑。

曹佑寧先前因為在廈門拍戲缺席宣傳，心情相當五味雜陳，「我有點局外人的感覺，一直很希望快回來」，大鶴還虧他，「每次跑映後，有粉絲說怎都是大鶴，曹佑寧呢？」

曹佑寧難得現身，就被同片演員爆料糗事，林映唯提起某次劇組聚會小酌，曹佑寧喝醉，請她先幫忙付錢，結果隔日曹佑寧竟轉帳一筆為數不小的金額給她，「看到他轉給我人民幣9000元（約1346美元），嚇到我」，林映唯趕緊退還他多出的款項。曹佑寧靦腆解釋，自己平常是節儉的人，因為喝醉酒後心情放鬆，就想要幫大家埋單。

「可不可以」熱賣，也帶旺主角群的工作運，女主角陳妤、林映唯都因此增加不少工作邀約，該片目前仍是今年台灣 電影票房冠軍，接下來曹佑寧與陳妤搭配跑戲院見面會，繼續為電影催票。