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新節目頻頻招手 羅志祥不急著復出

娛樂新聞組／綜合報導
羅志祥神隱螢光幕後，積極運動健身，近日還PO出打高爾夫球照。（取材自Instagram）
羅志祥神隱螢光幕後，積極運動健身，近日還PO出打高爾夫球照。（取材自Instagram）

台灣藝人羅志祥因被前女友周揚青指責「多人運動」導致演藝事業受創，光退出的大陸節目和廣告損失就不只新台幣2億元（約690萬美元）。近日傳出台灣製作單位想找他復出主持新節目，但羅志祥馬上就回絕對方，該時段最後主持班底由坤達、巴鈺搭檔接走。

鏡週刊報導，羅志祥被周揚青PO文罵成渣男後，沉潛了半年，可他也沒閒著，除了經常與朋友打球運動，體重掉了10公斤，還去了小鬼的靈堂悼念，一泯多年的恩仇。雖然被形塑成負心漢，還是有不少人期盼他復出主持，包括「娛樂百分百」就沒打算找人接班，而衛視的新外景節目也想找他主持，只是被羅志祥與經紀人一口回絕。

據悉，衛視中文台周末晚間時段打算開闢新外景綜藝節目，日前找來多家製作單位提案投標，其中一家製作公司欲找羅志祥擔綱主持人，認為他久未開工可能會稍微調降價碼，對台灣觀眾來說也會相當吸睛。但羅志祥在中國的主持價碼，外傳一集就高達上千萬元，跟台灣相比簡直天差地別。

該製作公司開出一集10萬元酬勞想邀約羅志祥，這個價碼在台灣已優於一般的主持人，但羅志祥經紀人小霜以「目前沒有主持工作規畫」拒絕。不過該製作公司最後未順利奪標，被中「飢餓遊戲」製作單位標下，並找來頻頻在綜藝節目上露臉的坤達搭配巴鈺主持。

對於復出，羅志祥有多方考量，雖然形象受損，光在中國就丟了「這就是街舞3」等多個節目，外加四個代言，損失金額超過新台幣2億元，但他也不急著出來賺錢，畢竟25年的演藝人生，羅志祥也不是沒有嘗過低谷。

羅志祥 台灣 中國

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