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小鬼遺作遭天價兜售 貼紙竟要9萬9 粉怒嗆：抵制黃牛

娛樂新聞組╱綜合報導
黃鴻升的簽名專輯售價被炒高達208倍。（網頁截圖）
黃鴻升的簽名專輯售價被炒高達208倍。（網頁截圖）

黃鴻升（小鬼）上月16日因主動脈剝離造成血管阻塞驟逝，噩耗令外界萬般不捨，明是他逝世滿1個月，無奈卻有不肖人士在網上開天價兜售他的作品及潮牌商品，像是抬高簽名專輯售價208倍，在網路開賣台幣9萬9999元（約3480美元），甚至連免費發送的義賣會貼紙都在網售9萬9999元，讓粉絲群起憤慨，號召眾人一起抵制黃牛。

他的驟逝讓人措手不及，親友多很堅強面對，不僅整理生前收藏物品進行義賣，款項全數捐出，讓他的溫暖得以繼續延續，小鬼的妹妹婷婷也不時透過IG分享昔日點滴，讓大家能重溫小鬼的一舉一動。日前婷婷帶著小鬼設計的玩具公仔「666」出門，表示人的一生都在被選擇，即便不願意也得接受事實，「我們唯一可以選擇的，是用什麼樣的心情去面對，只是我還是很不想面對啊！我哪能有什麼心情，這才是正常人的反應吧。」看似堅強的背後是滿滿傷痛，令人不捨。

婷婷日前曬出小鬼的日記本內文，其中一篇2004年母親節前夕的日記充滿洋蔥，小鬼收著奶奶的手寫紙條「鴻升阿媽去老人會」，寫說：「最近開始蒐集奶奶出門前會給我的便利貼，一個充滿感情的蒐集，你能想像一個沒念過書近百的老人，在她的腦袋硬是擠出幾個字，無非是不想讓你擔心。」網友看了大讚：「原來小鬼的溫暖是遺傳，全家都是溫暖的人。」

小鬼經營的潮牌「AES」商品在他過世後全數售罄，店面本周開始整修裝潢，預計在他的冥誕11月28日重新開幕，他最後一次參與設計、聯名企畫的產品同步發售，如同店家發文所寫「繼續維持原本的步調繼續帥」。而粉絲想收藏小鬼作品的夢想有望實現，他的藝術經紀公司gallery gladden整理出小鬼這4年內產出的10幀作品，推出別具紀念價值的作品選集「feel to…」。

小鬼黃鴻逝世即將滿月，但有不肖人士在網上開天價兜售他的作品及潮牌商品。（本報資料...
小鬼黃鴻逝世即將滿月，但有不肖人士在網上開天價兜售他的作品及潮牌商品。（本報資料照片）

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