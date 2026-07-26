父逝5日…謝霆鋒開唱鬢角白 抬頭望天向謝賢隔空致意

謝霆鋒疑眼中泛淚抬頭對空中說「謝謝你」。（取材自極目新聞）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 謝霆鋒在父親謝賢離世5日後，依遺訓照常開唱。

謝霆鋒在父親謝賢離世5日後，依遺訓照常開唱。 重點二： 他全黑造型現身，消瘦憔悴且鬢角出現白髮。

他全黑造型現身，消瘦憔悴且鬢角出現白髮。 重點三：演出多次哽咽落淚，抬頭向天致意引發歌迷鼻酸。

父親謝賢 去世五天後，謝霆鋒 遵從父親遺訓「the show must go on」（表演必須繼續下去），25日晚如期在山東青島開唱，這是他在謝賢離世後首公開露面。謝霆鋒以全黑襯衫、墨鏡造型現身，身形明顯消瘦，鬢角多了些白髮，他全程開麥，多次唱到哽咽。他望向天空說「謝謝你」，被解讀是向父親的隔空致意，不少歌迷看了鼻酸。

極目新聞報導，現場觀眾上傳到社交平台的視頻顯示，演唱會開場後，謝霆鋒以黑色造型搭配鉚釘皮帶亮相，他還特別為黑色短袖襯衣搭配了一條黑色領帶，領帶尾部則點綴了謝霆鋒時尚元素中最為經典的蝴蝶造型。

謝霆鋒「Evolution Nic Live」巡迴演唱會青島站如期演出。（取材自謝霆鋒微博）

視頻顯示，開唱後的謝霆鋒情緒飽滿，笑容依舊帥氣。有網友認為開場他的墨鏡造型是致敬謝賢，但其實這是他每場演唱會開場的固定造型。也有現場觀眾和網友稱他身形明顯消瘦，鬢角也多了些白髮，整個人是「肉眼可見的憔悴」，但他仍全程投入，全開麥穩定輸出。

謝霆鋒演唱會如期舉辦，被網友發現鬢角有白髮。（取材自微博）

視頻顯示，謝霆鋒一曲唱罷摘掉墨鏡時，用手捏住內眼角數秒，抬頭時他眼中似有淚光。演唱「謝謝你的愛1999」、「遊樂場」等歌曲時，他數次眼眶泛紅、聲音哽咽，甚至一度唱不下去，但仍穩住氣息把歌唱完。

演唱會新增加了歌曲「青空」，其中「在雲海深處，終於有一別，別送」的歌詞，被現場觀眾和網友解讀是他對父親的告別。演出現場的大屏幕上也打出了謝賢生前的名言「The show must go on」，與剛經歷至親離世仍堅持登台的謝霆鋒形成強烈的精神互文。

謝霆鋒和歌迷熱情打招呼時提到「很慶幸天沒有下雨」，眼中似有淚光，而後抬頭對著天空微笑揮手：「因為我們帶著很大的正能量，謝謝你」，讓大批網友們看得飆淚，紛留留言「我也想哭」、「真的有點沒繃住」。

現場，大批歌迷自發穿著黑色衣服到場，並主動取消本已準備好的所有花籃、燈牌等應援活動，以最低調的方式陪伴偶像。許多未能搶到票的歌迷在場外默默合唱，以安靜的陪伴表達對謝霆鋒的支持。

謝霆鋒在演唱會上多次低頭疑拭淚。（取材自極目新聞）