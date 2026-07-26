我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全台唯一貴金屬仲鎢酸銨製造商老闆 在自家遭綑綁殺害

1歲被出養瑞典 她23年後回安徽認親

父逝5日…謝霆鋒開唱鬢角白 抬頭望天向謝賢隔空致意

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
謝霆鋒疑眼中泛淚抬頭對空中說「謝謝你」。（取材自極目新聞）
謝霆鋒疑眼中泛淚抬頭對空中說「謝謝你」。（取材自極目新聞）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：謝霆鋒在父親謝賢離世5日後，依遺訓照常開唱。
  • 重點二：他全黑造型現身，消瘦憔悴且鬢角出現白髮。
  • 重點三：演出多次哽咽落淚，抬頭向天致意引發歌迷鼻酸。

父親謝賢去世五天後，謝霆鋒遵從父親遺訓「the show must go on」（表演必須繼續下去），25日晚如期在山東青島開唱，這是他在謝賢離世後首公開露面。謝霆鋒以全黑襯衫、墨鏡造型現身，身形明顯消瘦，鬢角多了些白髮，他全程開麥，多次唱到哽咽。他望向天空說「謝謝你」，被解讀是向父親的隔空致意，不少歌迷看了鼻酸。

極目新聞報導，現場觀眾上傳到社交平台的視頻顯示，演唱會開場後，謝霆鋒以黑色造型搭配鉚釘皮帶亮相，他還特別為黑色短袖襯衣搭配了一條黑色領帶，領帶尾部則點綴了謝霆鋒時尚元素中最為經典的蝴蝶造型。

謝霆鋒「Evolution Nic Live」巡迴演唱會青島站如期演出。（取材自...
謝霆鋒「Evolution Nic Live」巡迴演唱會青島站如期演出。（取材自謝霆鋒微博）

視頻顯示，開唱後的謝霆鋒情緒飽滿，笑容依舊帥氣。有網友認為開場他的墨鏡造型是致敬謝賢，但其實這是他每場演唱會開場的固定造型。也有現場觀眾和網友稱他身形明顯消瘦，鬢角也多了些白髮，整個人是「肉眼可見的憔悴」，但他仍全程投入，全開麥穩定輸出。

謝霆鋒演唱會如期舉辦，被網友發現鬢角有白髮。（取材自微博）
謝霆鋒演唱會如期舉辦，被網友發現鬢角有白髮。（取材自微博）

視頻顯示，謝霆鋒一曲唱罷摘掉墨鏡時，用手捏住內眼角數秒，抬頭時他眼中似有淚光。演唱「謝謝你的愛1999」、「遊樂場」等歌曲時，他數次眼眶泛紅、聲音哽咽，甚至一度唱不下去，但仍穩住氣息把歌唱完。

演唱會新增加了歌曲「青空」，其中「在雲海深處，終於有一別，別送」的歌詞，被現場觀眾和網友解讀是他對父親的告別。演出現場的大屏幕上也打出了謝賢生前的名言「The show must go on」，與剛經歷至親離世仍堅持登台的謝霆鋒形成強烈的精神互文。

謝霆鋒和歌迷熱情打招呼時提到「很慶幸天沒有下雨」，眼中似有淚光，而後抬頭對著天空微笑揮手：「因為我們帶著很大的正能量，謝謝你」，讓大批網友們看得飆淚，紛留留言「我也想哭」、「真的有點沒繃住」。

現場，大批歌迷自發穿著黑色衣服到場，並主動取消本已準備好的所有花籃、燈牌等應援活動，以最低調的方式陪伴偶像。許多未能搶到票的歌迷在場外默默合唱，以安靜的陪伴表達對謝霆鋒的支持。

謝霆鋒在演唱會上多次低頭疑拭淚。（取材自極目新聞）
謝霆鋒在演唱會上多次低頭疑拭淚。（取材自極目新聞）

精華 FAQ

  • 因為他遵從謝賢生前留下的遺訓「the show must go on」，所以在父親去世5日後仍照原定計畫於青島開唱，這也是他首度公開露面。

  • 觀眾指出他以全黑造型現身，整個人明顯消瘦，鬢角也多了白髮，狀態被形容為肉眼可見的憔悴，但他仍全程開麥穩定演出。

  • 他唱到多首歌時數度眼眶泛紅、聲音哽咽，還抬頭望天說「謝謝你」；加上新歌歌詞與大屏幕出現謝賢名言，讓外界解讀為隔空致意。

謝霆鋒 謝賢

上一則

「VIVANT 2」開播 堺雅人、阿部寬狂讀20公斤劇本

延伸閱讀

謝霆鋒青島開唱 望向天空說「謝謝你」粉絲自發取消應援送花

謝霆鋒青島開唱 望向天空說「謝謝你」粉絲自發取消應援送花
喪父後首露面 謝霆鋒忍悲開演唱會 全因謝賢生前1句話

喪父後首露面 謝霆鋒忍悲開演唱會 全因謝賢生前1句話
謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光

謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光
內幕曝光…謝賢加護病房苦撐 等謝霆鋒返港見最後一面

內幕曝光…謝賢加護病房苦撐 等謝霆鋒返港見最後一面

熱門新聞

葉麗儀靠著歌曲「上海灘的版稅收入加上自己的投資，已實現財富自由。（取材自極目新聞）

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

2026-07-16 08:00
張柏芝一直很尊敬前公公謝賢。圖／摘自微博

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

2026-07-20 11:39
周星馳親自復刻當年紅遍大江南北的魔性「醬爆舞」。(取材自微博)

慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了

2026-07-21 07:00
謝賢總是戴著墨鏡示人。(摘自微博)

謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

2026-07-20 20:13
張柏芝自己就是豪門。(摘自張柏芝微博)

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

2026-07-22 20:47
余文樂(左)與王棠雲宣布離婚。(圖／寰亞提供)

港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金

2026-07-20 02:14

超人氣

更多 >
在美國過得好的華人共通點 在地人列5大特質

在美國過得好的華人共通點 在地人列5大特質
紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡

紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡
川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因

川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因
庫克力推長鑫、長存加入蘋果供應鏈 遭美光強烈反對

庫克力推長鑫、長存加入蘋果供應鏈 遭美光強烈反對
華女棄洛赴矽谷：AI時代最吃香非寫程式而是「這能力」

華女棄洛赴矽谷：AI時代最吃香非寫程式而是「這能力」