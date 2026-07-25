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75歲「御用星女郎」踢「女足」 與周星馳15年合作5次

娛樂新聞組／綜合報導
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片場外，張美娥(右)和周星馳(左)打招呼。（取材自都市快報）
片場外，張美娥(右)和周星馳(左)打招呼。（取材自都市快報）

AI摘要

文章摘要整理：

75歲的張美娥因再度參演周星馳新片《功夫女足》受關注，回顧她15年來5度合作的經歷，從橫店群演到御用黃金配角，靠自然演出成為話題人物。

港星周星馳新作「功夫女足」票房火熱，片中的19歲「星女郎」雪野也成熱門話題。不過在網友近日整理出來的歷任「星女郎」中，有一位被網友稱為是「星爺」的最愛，因為從「西遊·降魔篇」爆火至今，張美娥就是周星馳四部院線電影裡的御用黃金配角，只要周星馳劇組邀約，她永遠隨叫隨到，兩人15年來已合作5次，並稱周星馳對她的好，「這麼多年一直沒變過」，讓其他貌美「星女郎」望塵莫及。

據都市快報報導，「御用星女郎」張美娥是浙江東陽橫店五官塘村人，她這次也參演「功夫女足」。據網上流傳的各種片段式花絮視頻，周星馳問：「您今年多大了？」張美娥擺出手掌說：「75歲。老了，真的老了。」周星馳笑著接話：「75歲不老啊，我都快70歲了。」這段視頻讓網友重新注意到張美娥。

張美娥小學沒畢業，在家種地，養過蠶，也跟著村裡的工程隊到處跑活。2009年，她58歲那年，聽說演員公會招群眾演員，一天能掙幾十元人民幣、還管盒飯，她就成了一名橫漂。

張美娥是「西遊降魔篇」中「荒野四大美女」之首。（取材自微博）
張美娥是「西遊降魔篇」中「荒野四大美女」之首。（取材自微博）

2011年，周星馳團隊在橫店海選「西遊·降魔篇」「荒野四大美女」，60歲的張美娥心裡沒底但是去了，面對「如果有人吃飯不給錢，你該怎麼辦？」的提問，她憑著幾十年農村生活的本能脫口而出：「先好好說，教訓他認錯，轉頭再燒一桌熱飯給他吃飽。」生活化、接地氣的回答逗得周星馳開懷大笑，當場敲定錄用她。

影片裡空虛公子身旁四位撒花大媽，張美娥位列首位，片中一句「你怎麼不早說」，其實是她一段即興忘詞後的反覆念叨，意外成了全片名場面，影片上映後全網刷屏，張美娥一夜走紅。此後，她是「美人魚」裡的人魚大媽，「西遊伏妖篇」裡的各類邊緣配角等，周星馳幾部核心作品裡都能看到她，「功夫女足」是她和周星馳第五次合作。現在，張美娥的微信名也是帶著「美人魚」標籤。

目前，不拍戲的時候，張美娥就在家裡的小菜地裡種了些玉米、茄子、冬瓜等，她說，日前去橫店拍個預告片，「也是周星馳叫的」。

張美娥60歲時被周星馳一眼相中。（取材自都市快報）
張美娥60歲時被周星馳一眼相中。（取材自都市快報）

精華 FAQ

  • 因為她從《西遊·降魔篇》開始，多次出現在周星馳的核心院線作品中，15年來已合作5次，只要劇組邀約幾乎都隨叫隨到，因此被視為最受寵的星女郎之一。

  • 她小學沒畢業，早年在家務農、養蠶，58歲時聽說橫店招群眾演員便成了橫漂。2011年參加周星馳海選時，靠接地氣回答打動對方，從此被錄用。

  • 她在《西遊·降魔篇》裡一句原本是忘詞後反覆念叨的「你怎麼不早說」，意外成為名場面並走紅。之後又演出《美人魚》《西遊伏妖篇》等片中的配角。

周星馳

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