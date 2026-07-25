「拉手走過春夏秋冬」…「盲山」黃璐再婚 嫁小15歲物理學霸

黃璐(左)宣布再婚並分享婚紗照，對象是小15歲物理學霸。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 43歲女星黃璐宣布再婚，嫁給小15歲、圈外物理系畢業的Jack，兩人於教堂舉行婚禮並拍攝甜蜜婚紗照，展現她對簡單陪伴與幸福新生活的期待。

主演大陸電影「盲山」被觀眾熟知的43歲女演員黃璐，日前在個人社交平台上分享教堂婚紗照宣布再婚，對象是小她15歲的圈外物理系學霸男友Jack。婚紗照片中，她的笑容洋溢著幸福，不少網友對她的「閃婚」送上祝福。

據網易報導，黃璐發文稱：「兩個人認識 、吸引、相愛。 沒事去曬曬太陽， 逛逛超市 ，在公園河邊散散步，睡覺前會捧著對方的臉認真地說你好可愛我很愛你 ，拉著手走過春夏秋冬，那種感覺是眼淚隨時都會掉下來的感覺。」

黃璐並在文中標注，婚紗是她的好友裴穎為她設計的，戒指則是老公Jack親手製作，還強調婚紗照中她穿的是從清邁買的拖鞋。婚禮在教堂舉行，兩人還在海邊、花園拍攝了多組照片；照片中，她的笑容洋溢著幸福，伴隨著溫暖的文字，傳遞出她對新生活的期待與喜悅。

黃璐的代表作有「盲山」、「推拿」等。據了解，黃璐新婚丈夫Jack是圈外人士，天蠍座O型，物理系畢業，曾是網球隊成員，比黃璐小約15歲，兩人在泰國相識。黃璐在520官宣訂婚時曾透露，Jack出現在她「最難過的時候」，並一直陪伴在側。

黃璐於2012年與演員范瑋相戀並育有一女Ava，2018年補辦婚禮，2019年12月宣布離婚。2025年8月，黃璐公開與導演孔大山的戀情，但數月後低調分手。

經歷情感低谷，黃璐曾表示現任丈夫給予她「事事有回應」的安全感，讓她嚮往簡單陪伴。從她發文中似可看出兩人的日常，彼此吸引、慢慢相愛，在陽光下悠閒地散步，逛超市採購生活用品，這些平凡的瞬間，正是她心中最好的愛情模樣。