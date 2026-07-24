我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普祭出新關稅 多國反駁「強迫勞動」說、但將續談不反制

美國沒進前10名 全球最自戀國家排行出爐

王一博被車評人酸耍官威 本尊冷處理 粉絲卻出征護主

娛樂新聞組／綜合報導
王一博是擁有賽車執照的職業車手。(取材自微博)
王一博是擁有賽車執照的職業車手。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：車評人閆闖發文指稱賽事因王一博參賽而升級安保。
  • 重點二：王一博被暗指耍官威，粉絲迅速出征替偶像反擊。
  • 重點三：閆闖回應稱是賽事規則問題，雙方爭議持續延燒。

知名車評人閆闖日前發文吐槽中國超級跑車錦標賽(China GT)因「某個明星」參賽導致安保升級、家屬及工作人員證件審批收緊，還稱該明星「帶一群不會看賽車的假觀眾」，該言論被廣泛解讀為暗指參賽的明星車手王一博，引發大量粉絲回擊。

China GT 公布參賽名單，王一博將駕駛85號賽車出戰GT3組別。他的參賽讓賽事熱度暴漲、門票提前售罄。車評人閆闖卻發文吐槽賽事因該明星參賽大面積收緊證件，導致車隊技師、行政人員、理療師都無法正常入場。

閆闖特意提到與郭富城、吳彥祖、韓東君等明星同場時大家熱情交流，唯獨這位明星特殊，並稱其「上一次把摩托圈搞臭了」、「這省委書記來了也沒這麼大官威吧」。

多名自媒體博主在發布內容時，直接將閆闖暗指的明星確認為參賽車手王一博。王一博方並未有任何回應，但是粉絲率先參戰了。

有粉絲挖出閆闖不滿的真正原因，是他無法像以往低上座率時期那樣，以「刷臉」方式免費攜帶多名家屬進入圍場。也有部分車圈博主實名支持王一博粉絲，列舉閆闖與小米、蔚來等品牌的爭議。甚至他過去過失致人死亡的舊案也被掀出。

對此，閆闖回懟稱自己是付費參賽的上市公司老闆，吐槽的是賽事規則問題，並非網傳「想免票帶人進被拒」，還表示「永遠不會帶家人看全是腦殘粉的比賽」。

王一博是中國娛樂圈首位持有‌國際D級賽車執照‌的職業車手，他2024年首次參加GT3比賽就斬獲第二回合冠軍；2025賽季拿下China GT GT3組別冠軍，目前在2026賽季車手積分榜位列第6名，

王一博的參賽增加China GT熱度。(取材自微博)
王一博的參賽增加China GT熱度。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 他指稱China GT因某明星參賽而大幅升級安保，並收緊家屬與工作人員證件審批，連技師、行政人員和理療師都難以正常入場。

  • 因為China GT已公布王一博將駕駛85號賽車出戰GT3組別，且他帶動賽事熱度與門票售罄，閆闖的描述與時間點都高度吻合，因此被視為暗指他。

  • 王一博本人未直接回應，但粉絲先出面反擊，車圈博主也加入討論；閆闖則回懟自己是付費參賽的上市公司老闆，強調是在批評規則而非網傳內容。

賽車

上一則

55歲蘇慧倫凍齡秘訣… 作息隨兒子 最近還迷上這運動

下一則

胡瓜盼退休前跟菲哥同台 口誤「自己離婚兩次」

延伸閱讀

「娘娘」駕到 孫儷低調現身南加州陪女兒參賽

「娘娘」駕到 孫儷低調現身南加州陪女兒參賽
世界盃／內馬爾輸球後轉戰世界撲克大賽 也遭提前淘汰

世界盃／內馬爾輸球後轉戰世界撲克大賽 也遭提前淘汰
52秒彈無虛發 「又酷又颯的中國女保鏢」奪手槍射擊冠軍

52秒彈無虛發 「又酷又颯的中國女保鏢」奪手槍射擊冠軍
黃牛GG了…王俊凱演唱會祭「史上最嚴鐵規」 連本人都搶不到票

黃牛GG了…王俊凱演唱會祭「史上最嚴鐵規」 連本人都搶不到票

熱門新聞

葉麗儀靠著歌曲「上海灘的版稅收入加上自己的投資，已實現財富自由。（取材自極目新聞）

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

2026-07-16 08:00
尤雅旅居美國多年。圖／全球音樂經紀提供

迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

2026-07-15 15:40
張柏芝一直很尊敬前公公謝賢。圖／摘自微博

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

2026-07-20 11:39
周星馳親自復刻當年紅遍大江南北的魔性「醬爆舞」。(取材自微博)

慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了

2026-07-21 07:00
謝賢總是戴著墨鏡示人。(摘自微博)

謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

2026-07-20 20:13
張柏芝自己就是豪門。(摘自張柏芝微博)

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

2026-07-22 20:47

超人氣

更多 >
搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」

搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」
一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎

一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎
長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷

長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷
中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮
女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴