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戲說從頭／何冰扮狀元實業家 重現「江海潮生」傳奇

娛樂新聞組／綜合報導
「江海潮生」聚焦有「晚清狀元」之稱的實業家張謇一生的重要轉折。(取材自微博)
「江海潮生」聚焦有「晚清狀元」之稱的實業家張謇一生的重要轉折。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

歷史劇《江海潮生》以張謇辭官返鄉、創辦大生紗廠與投入教育公益的經歷為主線，靠扎實劇本與實力派卡司，在社群引發熱議。

大陸歷史題材電視劇「江海潮生」日前正式開播，憑藉厚實的歷史底蘊與實力派演員陣容，老戲骨雲集重現「狀元實業家」傳奇，迅速在各大社群平台掀起討論。該劇沒有流量明星加持，而是以清末民初的時代背景、扎實的劇本內容及考究的製作質感，成功吸引喜愛正劇的觀眾目光，成為近期備受關注的國產歷史劇。

據悉，「江海潮生」歷時七年打磨劇本，以清末民初為時代背景，聚焦有「晚清狀元」之稱的實業家張謇一生的重要轉折。劇情描述張謇在洞悉清廷腐敗、官辦企業積弊難返後，毅然辭官返鄉，回到江蘇南通投身實業，走上「實業救國」之路。故事不僅呈現亂世中的社會變遷，也刻畫一名知識分子如何從仕途走向民間，以另一種方式實踐報國理想。

劇中細膩還原張謇創辦大生紗廠的艱辛歷程。面對洋商壟斷、市場競爭、官府刁難及資金短缺等重重挑戰，他堅持「官歸官、商歸商」理念，廣納民間資本，創立民營紡織企業。全劇更以「實業興邦、教育救國」為主軸，描繪他將紗廠盈餘持續投入教育、醫療及公益事業，展現一代實業家胸懷天下的理想與抱負。

演員陣容同樣是本劇一大亮點。由何冰飾演張謇，以細膩沉穩的演技，詮釋主角從意氣風發的狀元官員，到歷經挫折後成為實業家的心境轉變；王鷗飾演張謇側室吳道愔，展現傳統女性堅韌、內斂的一面，在家庭與事業背後默默扶持；楊立新則飾演張謇的重要夥伴兼投資人沈敬夫，與何冰有不少精采對手戲，兩人在資金危機與官場壓力間攜手共進，為劇情增添不少張力。

此外，陳喬恩飾演投身新式教育的進步女性沈壽，海一天飾演貪婪跋扈的地方官員趙應德，郝平飾演由保守轉而支持實業的地方紳商姜孟生，董勇則飾演晚清重臣劉坤一。多位實力派演員同台飆戲，讓劇中人物形象更加立體鮮明，也讓時代群像更具層次。

精華 FAQ

  • 本劇以有「晚清狀元」之稱的實業家張謇為核心，描寫他洞悉官場弊病後辭官返鄉，轉而在南通投身實業，展開實業救國與公益興學的人生轉折。

  • 《江海潮生》靠清末民初的歷史厚度、七年打磨的劇本與考究製作取勝，再加上何冰、王鷗、楊立新等實力派同台演出，因此吸引偏好正劇的觀眾。

  • 劇情細膩描寫張謇創辦大生紗廠時，面對洋商壟斷、官府刁難與資金短缺仍堅持經營，並將盈餘投入教育、醫療與公益，體現實業興邦、教育救國的理想。

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