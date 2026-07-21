章若楠「想你了」票房亮眼後急速跳水 遭酸偽閨密情
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2026年暑期檔激戰正酣，由章若楠、金靖主演的新片「想你了」近日卻因劇烈的票房與口碑震盪，陷入輿論風暴。據悉，該片在上映初期憑藉強勁的宣傳攻勢，映前預售票房一舉突破3000萬元（人民幣，下同，約443萬美元），首日更是斬獲近4000萬元亮眼成績。然而，「虛假繁榮」並未維持太久，隨之而來的是急速跳水的票房數據與業內罕見的超高退票率。
據最新數據顯示，「想你了」在上映第二天的排片占比雖微幅提升至15.2%，但實際的票房占比卻斷崖式下跌至8.6%，出現了嚴重的「票房倒掛」現象，幅度接近7個百分點。更令業界震驚的是，該片首日退票率竟高達12.7%，遠超同期電影大盤平均值。即時上座表現疲軟，導致連續兩天的票房表現均遠低於貓眼專業版預測。
綜合媒體報導，市場人士質疑，該片在預售階段的集中發力，不排除是片方或行銷團隊人為操作以爭取影院早期排片的手段，隨後再透過集中退票實現數據包裝。這種「衝預售騙排片」的嫌疑一旦坐實，將嚴重損害影院利益，導致後續排片被「肉眼可見」砍掉。
而導致口碑徹底崩盤的核心原因，在於宣發與正片內容的嚴重重置。
據悉，該片前期的行銷主打「雙女主角閨密情」、女性互助與溫情治癒，吸引大批女性觀眾組團買票支持。然而觀眾進場後卻發現，正片硬生生塞入了大量男女愛情線、大尺度親密戲與未婚先孕等狗血情節，後半段更出現莫名其妙的閨密爭吵分手，讓觀眾直呼「被騙」、「披著偽閨密情的外衣」。
作為出品與發行方的光線影業，雖在先前憑藉「哪吒2」創下影史紀錄，但在那之後已連續搞砸多部作品。目前貓眼預測「想你了」最終總票房落在2.93億至3.5億間。這起事件再次向市場敲響警鐘，套路與虛假數據無法長久，唯有真誠與踏實的內容才是票房的唯一解藥。
因首日雖靠宣發衝出亮眼成績，但第二天票房占比明顯低於排片占比，且退票率高達12.7%，顯示實際入場與口碑支撐不足，導致票房快速失速。 因該片預售一度突破3000萬元，首日票房也接近4000萬元，但隨後數據急跌且退票異常偏高，外界認為可能是先用預售拉高排片，再集中退票包裝數據。 宣發原本主打雙女主閨密情與女性互助，但正片卻加入大量男女愛情線、大尺度親密戲和未婚先孕等情節，後段還出現閨密爭吵分手，令觀眾感到被誤導。
精華 FAQ
因首日雖靠宣發衝出亮眼成績，但第二天票房占比明顯低於排片占比，且退票率高達12.7%，顯示實際入場與口碑支撐不足，導致票房快速失速。
因該片預售一度突破3000萬元，首日票房也接近4000萬元，但隨後數據急跌且退票異常偏高，外界認為可能是先用預售拉高排片，再集中退票包裝數據。
宣發原本主打雙女主閨密情與女性互助，但正片卻加入大量男女愛情線、大尺度親密戲和未婚先孕等情節，後段還出現閨密爭吵分手，令觀眾感到被誤導。
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