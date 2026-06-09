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癌逝吳文忻曾自嘲拍很多爛片 難忘合作黎明、張柏芝

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前港姐吳文忻過世，享年51歲。（取材自Instagram）
前港姐吳文忻過世，享年51歲。（取材自Instagram）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：前港姐吳文忻乳癌復發擴散腦部，9日於醫院安詳離世。
  • 重點二：她抗癌多年仍保持樂觀，曾獲好友為她舉辦生前追思會。
  • 重點三：回顧演藝生涯，她最難忘與黎明、張柏芝合作《情迷大話王》。

現年51歲的前香港小姐吳文忻（現名吳忻熹）乳癌復發，早前癌細胞已擴散到腦部，終不敵癌魔，9日其社交平台公布其離世消息。家屬表示，吳文忻在醫院睡夢中安詳離世，兩名女兒及媽媽陪伴在側，後事安排稍後公布，兩女兒將會繼續由爸爸照顧。

綜合大公、文匯報、香港01報導，吳文忻4年前確診乳癌，2024年復發惡化至第四期末期乳癌，細胞變異擴散至尾龍骨，期間一度好轉，可惜事與願違，早前她透露癌細胞已擴散到腦部。因病情反覆，吳文忻今年3月獲好姊妹為她舉辦生前追思會。吳文忻始終保持積極樂觀的態度，被外界封為「抗癌勇士」。

吳文忻2011年跟金融才俊陳劍陵結婚，並育有兩名女兒。去年6月，吳文忻於自傳「因愛重生」中表示二人離婚，變回朋友，結束14年婚姻。

回顧吳文忻的演藝生涯，她當選港姐季軍後僅在無線電視（TVB）待了三年便毅然離巢。在千禧年代香港電影市道低迷之際，她曾拍攝超過20部電影。她過去受訪時曾坦言，當時為了生計拍攝了許多粗製濫造的數位電影，有時一部戲僅拍八到十個場次，連她自己都不願再回看。

吳文忻是前港姐。（取材自Instagram）
吳文忻是前港姐。（取材自Instagram）

在眾多作品中，最讓她印象深刻的，是得以登上大銀幕與天王黎明、張柏芝合作的經典電影「情迷大話王」。吳文忻透露，當時在戲中與張柏芝飾演好姊妹，她由衷佩服張柏芝的敬業與演技，其中一場哭戲更是說哭就哭。她回憶，張柏芝曾私下對她說了一句讓她記憶猶新的話：「當你想起家裡有一大群人需要你撫養的時候，你就哭得出來了。」這番話道出了張柏芝早年獨自扛起家計的辛酸。

此外，男主角黎明在吳文忻心中也是一位毫無架子的巨星。她曾分享在尼泊爾拍攝外景時的趣事，當時收工後一行人前往當地賭場娛樂，吳文忻將兌換的籌碼輸到只剩最後幾個。此時，黎明展現了過人的好運氣，在玩輪盤時連連獲勝。黎明主動詢問她是否願意相信他，隨後幫她將剩餘的籌碼下注，竟然奇蹟般地讓她全數翻本。黎明當時還幽默地向她表示，自己以前在英國讀書時，就是靠著在賭場贏錢來賺取生活費，這段「真賭神」的溫馨往事，也成為吳文忻演藝生涯中最珍貴的回憶之一。

精華 FAQ

  • 她因乳癌復發並擴散至腦部，病情持續惡化，最後在醫院睡夢中安詳離世。家屬表示，當時兩名女兒與母親都陪伴在側。

  • 吳文忻4年前確診乳癌，2024年復發後惡化至第四期末期，曾一度好轉但再度失控；她也在去年公開已與結婚14年的丈夫離婚。

  • 她認為最珍貴的回憶，是拍攝《情迷大話王》時與黎明、張柏芝合作。她稱讚張柏芝敬業，也記得黎明在尼泊爾賭場幫她翻本的趣事。

香港 癌細胞 張柏芝

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