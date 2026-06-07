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64歲劉德華老不正經？要粉絲喊「老公」、稱「娶妳們」

娛樂新聞組／綜合報導
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劉德華在演唱中的舊時畫面。（取材自新快網）
劉德華在演唱中的舊時畫面。（取材自新快網）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：劉德華在演唱會互動中要粉絲改口喊他老公，現場氣氛熱烈。
  • 重點二：他接連回應結婚與娶妳們等玩笑，還自稱可養粉絲引爆笑聲。
  • 重點三：網友形容他愈老愈放飛，從矜持天王變成親民又逗趣的老頑童。

天王劉德華近日在一場演唱會中，主動要求粉絲改口稱自己「老公」，並對著向他喊「結婚」的粉絲，大方笑著回應「我養你」、「都嫁給我」，還開玩笑表示想回到清朝「娶八個老婆」，讓全場粉絲興奮尖叫聲幾乎掀頂。相關話題在網上引來粉絲狂歡，讚華仔「愈老愈疼人」，有網友則調侃劉德華「徹底放飛」，「人老了反而更不『正經』了」。

據網易報導，64歲的劉德華近日在2026年演唱會互動環節中，與粉絲展開幽默對話，現場氣氛輕鬆熱烈。據網傳視頻，劉德華先對著現場粉絲喊「我叫……」，粉絲回「劉德德」，他不滿意再問了一句「我叫……」，粉絲回「劉德華」，沒想到華仔當場笑著「糾正」台下觀眾：「改口啦，叫『老公啦』！」，把全場觀眾都逗樂了。

劉德華在近期演唱會上主動讓粉絲「改口啦，叫『老公啦』」。（視頻截圖）
劉德華在近期演唱會上主動讓粉絲「改口啦，叫『老公啦』」。（視頻截圖）

除主動要求粉絲改口稱呼自己為「老公」，現場有粉絲對華仔喊「結婚」，劉德華也大方接梗：「好好，我娶你們，都嫁給我，我養你們，男的都可以，沒關係」，還說「我養你，你放心，最近缺錢的都來找我，反正我的錢都是從你們身上來的」，引發全場爆笑和熱烈響應。

▲ 影片來源：YouTube＠@franciscagonzalez-u7s（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

有報導稱，他還開玩笑表示想回到清朝「娶八個老婆」，又讓全場笑翻。

這一系列發言被網友形容為「終於到了可以胡說八道的年紀」，從矜持天王變身「老頑童」，反差感十足，卻更顯親民可愛，紛紛留言：「別說什麼年紀大了幹啥都心酸，明明是愈老愈疼人」，「我覺得劉天王這是把年輕時不敢說的話全撂了」，「年輕時有多矜持，如今就有多開放，這也叫與時俱進吧」，「有人說是渾身上下充滿退休的活人感，也有人說是羞答答的玫瑰亂鬨鬨地開了，總之就是等了好久終於等到今天。

精華 FAQ

  • 他先要求粉絲改口喊自己老公，接著對喊結婚的粉絲回應我娶你們、都嫁給我、我養你等話，還開玩笑說男的也可以，逗得全場大笑。

  • 因為64歲的劉德華一改過去矜持形象，現場接梗自然又大膽，讓粉絲覺得他更親民可愛，也有人調侃他終於到了可以胡說八道的年紀。

  • 多數網友認為他愈老愈疼人，像是放飛自我卻不失魅力，也有人說他把年輕時不敢說的話都說出來了，整體反應偏向正面與歡樂。

劉德華

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