曾演「從結婚開始戀愛」…33歲金澤被爆在橫店猝逝 工作室未回應

33歲演員金澤被爆在橫店住處猝逝。(取材自微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 33歲演員金澤傳出6月5日在橫店住處猝逝。

33歲演員金澤傳出6月5日在橫店住處猝逝。 重點二： 消息登上熱搜第一，但工作室家屬仍未正式證實。

消息登上熱搜第一，但工作室家屬仍未正式證實。 重點三：金澤曾演出從結婚開始戀愛，近年活躍短劇市場。

大陸演藝圈6日傳出震撼消息，曾演出「從結婚開始戀愛」等作品的33歲演員金澤，被爆6月5日在橫店住處猝逝，消息曝光後迅速衝上熱搜第一，多家媒體引述橫店影視從業人員說法，但截至6日中午，其工作室、經紀公司及家屬均未發布正式訃告。

據網傳消息，金澤於5日下午被發現倒臥家中，具體死因尚未公開。期間有同行演員及知情人士在網路留言側面證實此事。不過，也有網友發現金澤個人微博 帳號近日仍出現上線紀錄，且未有任何相關聲明，使事件增添疑雲。另有聲音指出，是否存在同名人士訊息混淆的可能性，呼籲外界保持理性，等待正式公告。

消息曝光後，大批粉絲湧入社群留言，不少人直呼「不敢相信」。據悉，金澤畢業於北京服裝學院，早年以模特兒身分出道，曾登上米蘭男裝周舞台，之後轉戰戲劇圈發展。他因在「從結婚開始戀愛」中飾演深情內斂的鹿亦堯受到觀眾熟知，近年則積極投入短劇市場，接連主演「渡清歡」、「涅槃千金」、「情深不悔，再愛難為」等，累積不少人氣。

事實上，金澤近年長期穿梭於各劇組之間，工作量相當驚人。隨著死訊傳出，也引發外界對影視產業高強度工作模式的討論，不少網友感嘆演員長期日夜顛倒拍戲，身體負荷不容忽視。