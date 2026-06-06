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曾演「從結婚開始戀愛」…33歲金澤被爆在橫店猝逝 工作室未回應

娛樂新聞組／即時報導
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33歲演員金澤被爆在橫店住處猝逝。(取材自微博)
33歲演員金澤被爆在橫店住處猝逝。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：33歲演員金澤傳出6月5日在橫店住處猝逝。
  • 重點二：消息登上熱搜第一，但工作室家屬仍未正式證實。
  • 重點三：金澤曾演出從結婚開始戀愛，近年活躍短劇市場。

大陸演藝圈6日傳出震撼消息，曾演出「從結婚開始戀愛」等作品的33歲演員金澤，被爆6月5日在橫店住處猝逝，消息曝光後迅速衝上熱搜第一，多家媒體引述橫店影視從業人員說法，但截至6日中午，其工作室、經紀公司及家屬均未發布正式訃告。

據網傳消息，金澤於5日下午被發現倒臥家中，具體死因尚未公開。期間有同行演員及知情人士在網路留言側面證實此事。不過，也有網友發現金澤個人微博帳號近日仍出現上線紀錄，且未有任何相關聲明，使事件增添疑雲。另有聲音指出，是否存在同名人士訊息混淆的可能性，呼籲外界保持理性，等待正式公告。

消息曝光後，大批粉絲湧入社群留言，不少人直呼「不敢相信」。據悉，金澤畢業於北京服裝學院，早年以模特兒身分出道，曾登上米蘭男裝周舞台，之後轉戰戲劇圈發展。他因在「從結婚開始戀愛」中飾演深情內斂的鹿亦堯受到觀眾熟知，近年則積極投入短劇市場，接連主演「渡清歡」、「涅槃千金」、「情深不悔，再愛難為」等，累積不少人氣。

事實上，金澤近年長期穿梭於各劇組之間，工作量相當驚人。隨著死訊傳出，也引發外界對影視產業高強度工作模式的討論，不少網友感嘆演員長期日夜顛倒拍戲，身體負荷不容忽視。

精華 FAQ

  • 網傳金澤於6月5日下午在橫店住處被發現倒臥家中，並傳出猝逝消息。相關死因尚未公開，外界仍在等待正式訃告或進一步說明。

  • 截至6日中午，金澤工作室、經紀公司與家屬都未發布正式訃告。雖有媒體引述業內人士說法，但官方層面尚未證實或否認。

  • 金澤畢業於北京服裝學院，曾以模特兒身分出道，也登上米蘭男裝周。轉戰戲劇後，因從結婚開始戀愛中的鹿亦堯走紅，近年投入多部短劇。

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