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「開個玩笑」直擊性騷擾痛點…張天愛為戲增重 一度被嘲「整容失敗」

娛樂新聞組／即時報導
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張天愛在「開個玩笑」中飾演被性騷擾的環衛女工。(取材自微博)
張天愛在「開個玩笑」中飾演被性騷擾的環衛女工。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：電影《開個玩笑》改編真實性騷擾案，聚焦女性維權困境。
  • 重點二：張天愛飾演環衛女工，面對權力壓迫勇敢提告並拒絕撤訴。
  • 重點三：為貼近角色她刻意增重，卻遭誤傳整容失敗引發熱議。

由尹麗川導演執導的現實主義電影「開個玩笑」近日官宣定檔。本片改編自真實事件，是尹麗川繼「出走的決心」後又一直擊社會痛點的女性題材電影。作為聚焦「性騷擾」話題的影片，片名「開個玩笑」以強烈的反諷意味，撕開了現實環境中隱形的權力壓迫。

「開個玩笑」改編自廣州環衛女工狀告站長性騷擾並勝訴的真實案件，聚焦社會底層的女性處境。劇情講述環衛工人季紅（張天愛飾）長期遭受環衛站站長羅勇正的性騷擾。羅勇正利用一手指天的絕對權力，屢屢假藉「開個玩笑」之名，對季紅進行越界的騷擾與精神壓迫。不願再隱忍的季紅決定勇敢反擊，她找到了律師吳憂（春夏飾），兩人攜手將這份不公訴諸法律。

然而，維權之路充滿荊棘。季紅的起訴遭到了身邊同事的冷嘲熱諷與假意勸和，「忍一忍有什麼的」、「到底也沒把你怎麼樣」等輿論聲浪撲面而來。面對世俗眼光的二次傷害，季紅在預告中聲嘶力竭地喊出「我不撤訴」，用憤怒與勇氣直面質疑。

同步曝光的「劈山自救」定檔海報中，張天愛飾演的季紅目光堅定凌厲，直面象徵傳統觀念與權力壓迫的遮天大山。影片不僅展現了個體的覺醒，更深刻描繪了張天愛與春夏所飾演的角色在困境中「女性互助」的強大力量。

據悉，張天愛為了演出環衛女工一角，刻意增胖了幾公斤，沒想到在參加「乘風2026」直播時，因臉型變圓引發「整容失敗」熱議，隨後她親自回應稱是因角色需要增重，並幽默表示，「看到截圖自己都不認識」。導演尹麗川也發文調侃此事，側面印證了她為塑造角色所做的外形改變。

精華 FAQ

  • 影片改編自廣州環衛女工狀告站長性騷擾並勝訴的真實案件，藉此描寫社會底層女性在面對越界侵害時，如何透過法律與勇氣爭取自身權益。

  • 她飾演的季紅長期遭受站長騷擾，起訴後又被同事勸和與嘲諷，但她仍在預告中喊出「我不撤訴」，展現不再隱忍、堅持反擊的態度。

  • 她為了更貼近環衛女工角色而刻意增重幾公斤，直播時因臉型變圓被誤解整容失敗，後來親自說明是角色需要，導演也發文調侃證實此事。

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