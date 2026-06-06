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「主角」大結局豆瓣開出8.1高分… 茍師、封瀟瀟成觀眾最大意難平

娛樂新聞組／即時報導
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孫浩飾演的茍師是觀眾最大的「意難平」。(取材自微博)
孫浩飾演的茍師是觀眾最大的「意難平」。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：電視劇《主角》大結局後仍熱議，豆瓣獲8.1高分。
  • 重點二：茍師苟存忠以戲比天大精神，成最催淚的意難平角色。
  • 重點三：封瀟瀟困於怯懦與猶豫，錯失愛情也失去幸福人生。

電視劇「主角」雖然大結局，但討論熱度居高不下。該劇在豆瓣吸引超過8萬名觀眾評分，最終開出8.1高分，成為2026年上半年評價最高的電視劇之一。除了女主角憶秦娥的勵志人生受到關注外，劇中一眾配角同樣憑藉鮮活立體的人設贏得觀眾喜愛，其中孫浩飾演的茍師與翟子路飾演的封瀟瀟，被不少網友封為全劇最令人「意難平」角色。

揚子晚報報導，「主角」之所以能跳脫傳統大女主劇框架，關鍵就在於劇中每位配角都擁有完整的人生軌跡與情感邏輯，而非單純作為襯托主角的工具人存在，他們的故事和高光時刻令人動容。

其中，戲分並不算特別多的「茍師」苟存忠，是許多觀眾心中最催淚的角色。劇中的茍師曾是名震一方的秦腔名角，卻在時代變遷下逐漸沒落，最終淪為劇團門衛。然而，無論人生如何跌落谷底，他始終堅守著「戲比天大」的信念，將畢生絕學傳授給憶秦娥，最後表演吹火死在舞台上。

許多觀眾認為，茍師身上濃縮了老一輩戲曲人的精神。他沒有主角光環、沒有轟轟烈烈的人生逆襲，卻用數十年如一日的堅守，詮釋了何謂對藝術的熱愛與責任感。正是這種平凡卻偉大的力量，讓角色格外打動人心。

另一位意難平角色則是憶秦娥的初戀封瀟瀟。觀眾放不下的，不只是封瀟瀟對憶秦娥的愛而不得，而是他一生都困在怯懦與猶豫之中。年少時不敢向憶秦娥表白，眼睜睜看著她與劉紅兵相愛；多年後遇見全心付出的楚嘉禾，又遲遲無法放下心中執念，最終辜負對方深情。

觀眾感嘆，他失去的從來不只是憶秦娥，而是整個本該擁有的幸福人生，也讓這份遺憾成為「主角」最揪心的篇章之一。

翟子路飾演的封瀟瀟是憶秦娥的初戀。(取材自微博)
翟子路飾演的封瀟瀟是憶秦娥的初戀。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 因為劇集在豆瓣獲得8.1高分，且超過8萬人評分，整體口碑亮眼；加上配角人物鮮活、故事完整，讓觀眾在完結後仍反覆討論角色命運與情感遺憾。

  • 他曾是秦腔名角，卻在時代變遷下淪為門衛，仍堅守戲比天大的信念，傳授畢生絕學給憶秦娥，最後在舞台上吹火而死，呈現出極具力量的藝術悲劇。

  • 他年少時不敢向憶秦娥表白，眼看她與別人相愛；長大後又無法放下執念，辜負楚嘉禾的深情，最終不只失去愛情，也錯過本可擁有的完整幸福人生。

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