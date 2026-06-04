不怕「六四」禁忌 李榮浩連續12年卡點為楊丞琳慶生

楊丞琳（左）的生日撞上六四天安門事件，即使日子敏感，李榮浩仍連續12年準時獻祝福。（取材自IG）

2026年6月4日是楊丞琳 42歲生日，老公李榮浩今年依然延續了12年不變的浪漫傳統，在這天零點卡點為妻子慶生，讓全網粉絲直呼羨慕。有網友認為李榮浩在大陸敏感的「六四 」這天公開放閃，擔心他觸犯了「禁忌」，不過隨即被粉絲反駁：「真愛無敵，李榮浩沒在怕的」。

6月4日零點，李榮浩準時發布生日祝福，配文簡單卻深情，並標記楊丞琳帳號，除了「生日快樂」四字，還有31個愛心符號，並附上了兩張漫畫，漫畫中的小男生和小女生相依偎地看著兩個蛋糕，模樣可愛，用實際行動延續了連續12年為妻子過生日的儀式感。

李榮浩貼出的漫畫。（取材自微博）

楊丞琳則在微博 曬出蛋糕照片，配文「蛋糕醒著 我先睡了；祝福起床再看；42歲生日快樂」，展現其一貫的隨性風格。李榮浩IP顯示其專程赴台灣陪伴妻子慶生，據多方信息，李榮浩此次並未大肆操辦排場，而是選擇低調居家相伴。網友普遍認為，褪去明星光環後，這種如普通夫妻般「簡簡單單相伴慶生」的模式，恰恰是婚姻最動人的模樣。

此次慶生是李榮浩自2015年起，連續第12年為楊丞琳送上生日祝福，此前李榮浩曾因擔心網路延遲，連發4條動態，深怕老婆無法準時收到自己的祝福。網友紛紛感慨，在聚少離多的娛樂圈，這份「年年卡點慶生，歲歲朝夕相伴」的長情與儀式感尤為難得，紛紛讚他們是「娛樂圈難得的踏實夫妻」。

楊丞琳工作室也發布長文祝福，形容她「依然在跑，在唱，毫無保留地將自己交付給每一個作品」，並稱讚其「善良、真誠、坦蕩、勇敢、通透」。

有網友不忘調侃李榮浩的「小眼睛」，有人留言說李榮浩分享漫畫裡的小男孩「眼睛太了顆了」，也有人打趣「雖然我看不見他的眼睛，但是能感覺到他眼裡滿滿的愛意」。由於楊丞琳的生日6月4日，正值大陸敏感的「六四」事件發生日，也有粉絲擔心李榮浩在這天公開為楊丞琳慶生會不會觸犯了「禁忌」，不過隨即被其他粉絲打臉：「人家都連祝12年了，沒在怕的」。

李榮浩貼出的漫畫。（取材自微博）