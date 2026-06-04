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怎麼跑都美…田曦薇「跑步神圖」被瘋傳 獲封跑步女神

娛樂新聞組／即時報導
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田曦薇身穿輕紗長裙出席vivo發布會跑步的模樣。（取材自微博）
田曦薇身穿輕紗長裙出席vivo發布會跑步的模樣。（取材自微博）

田曦薇又上熱搜了，這次不是因為她演出了什麼爆款劇，而是她跑步的姿態。田曦薇近日因出席一項品牌代言活動，在台上奔跑時展現出的靈動、不崩的鮮活狀態，相關視頻和照片在網上被瘋傳，網友形容她「跑起來狀態完全不崩」、「步伐輕快、髮絲揚起、笑容明媚」，封她為「內娛最會跑步的女神」，「田曦薇跑步神圖」也衝上了微博熱搜。

田曦薇最新「跑步神圖」出現在2026年5月29日舉行的vivoS60發布會上，田曦薇以「美學大使」身分踏星光奔跑登場，每一步觸發地面LED星光軌跡，她穿白紗裙提裙奔跑的模樣，被大批網友形容為「天使降臨」、「把銀河握進掌心」。

據IT之家報導，vivoS60系列新機首發亮相，依舊由田曦薇代言，新機將主打「星星海」配色，整個背面以銀白為底色，橫向大矩陣鏡頭，後蓋帶點漸變風。vivo官方稱新機設計靈感來自夏天海面上的閃閃星光，廣告大片中，田曦薇在海邊迎風奔跑，陽光與海面波光形成「星星海」效果，廣告語則是「我喜歡我，有獨特星光」。

田曦薇身穿輕紗長裙出席vivo發布會跑步的模樣，被粉絲封為「內娛最會跑步的女神」...
田曦薇身穿輕紗長裙出席vivo發布會跑步的模樣，被粉絲封為「內娛最會跑步的女神」。（取材自微博）

田曦薇在活動紅毯、品牌發布會及路透中都出現了奔跑姿態，不同場合的奔跑動圖和視頻被廣泛傳播，網友總結其奔跑時「元氣撲面而來」、「充滿向上的生命力」、「笑容治癒，一看就氣血很足」、「跑起來完全是蝴蝶」、「每一步都鮮活又靈動」、「能超越田曦薇奔跑神圖的，只有下一次奔跑的田曦薇」、「完全是視覺享受」，「田曦薇跑步神圖」、「田曦薇跑步的神」等熱搜話題霸榜多日。

據了解，田曦薇不是第一次在鏡頭前奔跑。2025年12月15日，她身著黑色禮服在雪中輕盈奔跑，生圖表情管理滿分，單日催生「田曦薇精靈跑」；她也曾在非正式跨年派對紅毯奔跑， 穿著白色短裙蹦跳出場、手捧鮮花轉身等，被粉絲稱為「花仙子」、「破繭的蝴蝶精靈」；「子夜歸」路透古裝劇中奔赴的場景，被評價為「每一步都像畫」、「古偶最會跑步的神」電視劇路透等，都圈粉無數。

不過，田曦薇在「逐玉」中曾因跑步姿態被調侃，形容她「跑步像奧特曼」，田曦薇在採訪中溫柔回應「希望大家多些善意」，反而獲得更多好感，相關話題閱讀量破億。

AI摘要

文章摘要整理：

田曦薇在vivoS60發布會上以奔跑姿態掀起熱議，白紗裙搭配星光舞台效果被讚如天使降臨，相關「跑步神圖」迅速登上熱搜。

精華 FAQ

  • 她在品牌發布會上奔跑時姿態輕快、笑容明媚，整體狀態十分自然不崩，相關照片與影片迅速在網路瘋傳，因此被網友封為跑步女神。

  • 田曦薇以美學大使身分踏星光登場，每一步都會觸發地面LED星光軌跡，搭配白紗裙提裙奔跑的畫面，營造出強烈的夢幻感與視覺話題。

  • 她先前在《逐玉》中曾被調侃跑姿像奧特曼，但她在採訪中溫柔回應希望大家多些善意，反而提升好感，也讓相關話題閱讀量突破一億。

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