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奚夢瑤婚禮戴的珍珠項鍊 賭王四太送的 破婆媳不和傳聞

娛樂新聞組／即時報導
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奚夢瑤婚禮上戴了婆婆的珍珠項鍊。（取材自中華網）
奚夢瑤婚禮上戴了婆婆的珍珠項鍊。（取材自中華網）

已故澳門賭王何鴻燊與四太梁安琪的四子何猷君與超模奚夢瑤在法國的婚禮近日刷屏，婚禮上的千萬珠寶、古堡花海等頂配排場吸睛，不過奚夢瑤最貴的行頭不是那件香奈兒1989年的古董高定，也不是她手上的百達翡麗，而是脖子上那串澳白珍珠項鍊，那是何鴻燊生前送給梁安琪的傳家寶。奚夢瑤佩戴了婆婆珍藏多年的項鍊，被視為妥妥坐實了四太對這位兒媳的認可與偏愛。

這場遲到了7年的婚禮處處藏著用心與誠意，據網易報導，6月1日的古堡主儀式華麗隆重，6月2日的私密晚宴盡顯溫柔質感。晚宴上，奚夢瑤一身香奈兒1989年古董高定禮服亮相，恰好對應她的出生年份，專屬紀念意義滿滿，貴氣十足。

奚夢瑤婚禮上戴了婆婆的珍珠項鍊。（取材自微博）
奚夢瑤婚禮上戴了婆婆的珍珠項鍊。（取材自微博）

而整套造型的點睛之筆，便是頸間疊戴的多層澳白珍珠項鍊。這串項鍊絕非普通配飾，也不是品牌臨時贊助，而是實打實的何家傳家寶，它是何鴻燊早年贈予梁安琪的專屬禮物，是頂級的老料澳白，珍珠顆粒飽滿圓潤，點位達到13至14毫米，珠光冷潤均勻。

在2026年的珍珠市場，一顆15毫米、品質上乘的澳白，價格就在1萬（人民幣，下同）到1.8萬元之間。若是頂級的「維納斯」級別，單顆價格能衝到2.6萬元。 一整條由數十顆這樣的珠子串成的項鍊，其基礎價值早已無法用簡單的市場價衡量，更有著何家「傳家寶」、「定情物」的意義，遠超其物質價格。

奚夢瑤婚禮戴了婆婆的珍珠項鍊。（取材自微博）
奚夢瑤婚禮戴了婆婆的珍珠項鍊。（取材自微博）

多年來，梁安琪悉心珍藏幾十年，極少示人，足以見得這份藏品的珍貴分量，而第一次外借，就戴在了兒媳的脖子上。有報導稱，奚夢瑤婚禮這一次，外傳不被外界認可的委屈，婆婆用珍珠項鍊替她還了。婆婆願意將壓箱底的傳家信物交給兒媳，是對外官宣接納，也是對內穩固親情的最好證明。

AI摘要

文章摘要整理：

奚夢瑤在法國婚禮上佩戴婆婆梁安琪珍藏的澳白珍珠項鍊，被視為何家認可她的重要訊號，也讓外界對婆媳關係的傳聞有所改觀。

精華 FAQ

  • 最受關注的是她脖子上那串多層澳白珍珠項鍊，並非臨時借戴的普通飾品，而是何鴻燊早年送給梁安琪、長年珍藏的何家傳家寶。

  • 因為它不只是昂貴珠寶，更帶有何家傳家寶與定情物的象徵。梁安琪多年少見外借，第一次戴出場就給兒媳，等於公開表達接納與偏愛。

  • 除了珍珠項鍊，奚夢瑤還在晚宴穿上香奈兒1989年古董高定禮服，剛好呼應她的出生年份，整體搭配凸顯紀念意義與豪門婚禮的高規格。

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