66歲鍾楚紅罕見露面 眼袋、魚尾紋全被拍「優雅老去」範本

鍾楚紅罕見現身，絲毫不隱藏臉上的皺紋。(摘自小紅書)

66歲的香港 女星 鐘楚紅 近日以一襲白色長裙現身品牌活動，優雅氣質依舊，成為全場焦點。面對外界頻頻關心是否有意重返演藝圈，她也首度鬆口回應，坦言目前完全沒有復出計畫，並透露自己如今的生活過得充實又快樂。

鐘楚紅於6月2日出席香港銅鑼灣一間珠寶品牌專門店開幕活動，當天身穿白色連身裙搭配白紗造型亮相，展現一貫高雅風範。被問及是否考慮復出拍戲時，她直言：「已經很久沒拍戲了，目前完全沒有這個打算。」她表示，所有演藝邀約都會先由經理人篩選，而自己現階段更享受以觀眾身分欣賞作品，甚至經常獨自前往戲院觀看早場電影。

談及近況，鐘楚紅透露，目前的生活十分充實且自在，「生活好豐富、好開心，我沒什麼缺的。」她將大部分時間投入自己熱愛的興趣，包括攝影、爬山，以及觀察大自然生態，像是小鳥築巢等生活細節都讓她樂在其中。

至於為何始終沒有開設個人社群平台，鐘楚紅則笑說，主要是因為手機裡拍攝的照片還不夠專業，因此沒有特別想分享。雖然淡出演藝圈多年，但她自在從容的生活態度與優雅氣質，依舊讓不少粉絲相當關注，也再次掀起外界對於「優雅老去」的討論。